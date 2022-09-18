Azerbaycan’dan Nancy Pelosi’nin açıklamalarına tepki... Kabul edilemez!

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine dün resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyet ile birlikte Ermenistan’a gelmiş, yaşanan çatışmalardan Azerbaycan'ı sorumlu tutan açıklamalarda bulunmuştu. Pelosi’nin açıklamalarına tepki gösteren Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Pelosi’nin açıklamalarının bölgedeki kırılgan barışı güçlendirmeye değil, tansiyonu yükseltmeye hizmet ettiği belirtti.



Bakanlık, 12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gece, sınırda meydana gelen çatışmanın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik geniş çaplı askeri provokasyonu olduğunu belirterek, bu provokasyonun Azerbaycan ordusu tarafından engellendiğini ve tüm sorumluluğun Erivan yönetimine ait olduğunu kaydetti.

Pelosi'nin Ermeni yanlısı bir politikacı olarak bilindiği ve heyetinde Ermeni yanlısı Kongre üyelerinin bulunmasının bunu doğruladığını vurgulayan Bakanlık, ”ABD'de Kongre ara seçimleri döneminin yaklaştığını göz önünde bulundurursak, Pelosi'nin bu ziyaretini iç siyasi gündemi ve ABD'deki Ermeni lobi çevrelerinin desteğini kazanmak için kullandığı görülüyor. ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

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“AZERBAYCAN'A YÖNELİK ASILSIZ VE HAKSIZ SUÇLAMALARI KABUL EDİLEMEZ”



Pelosi'nin bölgedeki durumu saptıran açıklamasının üzüntü verici olduğunu belirten Bakanlık, “Azerbaycan'a yönelik asılsız ve haksız suçlamaları kabul edilemez. Pelosi'nin Ermenistan'da söyledikleri, Ermeni propagandası temelinde yapılmış bir açıklama olarak değerlendirilmelidir. Bu, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara ciddi bir darbedir. Bu tür tek taraflı adımlar ve mesnetsiz açıklamalar bölgedeki kırılgan barışı güçlendirmeye değil, tansiyonu yükseltmeye hizmet ediyor” ifadelerine yer verdi.

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.