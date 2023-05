Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşması taslağının bazı maddelerinde uzlaştı

Haberin Devamı

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları başkanlığındaki heyetler arasında 1 Mayıs’ta ABD'de başlayan görüşmeler sona erdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve beraberindeki heyet üyeleri ABD’de gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda “Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma” taslağının bazı maddeleri üzerinde karşılıklı anlaşmaya vardıkları belirtildi.



Her iki bakanın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığı için ABD tarafına teşekkürlerini ifade ettikleri ve tarafların müzakereleri sürdürmek konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.



“ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN ARASINDA KALICI BİR BARIŞA GİDEN TEK YOL DİYALOGDAN GEÇİYOR”



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada ise, “Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı bir barışa giden tek yol diyalogdan geçiyor. ABD, kalıcı barışa yönelik bu tartışmaya ve gelecekteki herhangi bir tartışmaya ev sahipliği yapmak için desteğini, katılımını ve iyi niyetlerini sunmaya devam etmekten çok mutlu” dedi.



Azerbaycan ve Ermenistan’ın son birkaç gün içinde bazı çok zor konuları tartıştığını aktaran Blinken, “Kalıcı bir barış anlaşmasında somut ilerleme kaydettiler. Umarım ulaşılabilecek bir anlaşma olduğunu görürler ve ben de gördüklerine inanıyorum, bu anlaşmaya varılması bence sadece tarihi değil, aynı zamanda Azerbaycan ve Ermenistan halklarının da çıkarına ve iki ülkenin ötesinde bile çok olumlu etkileri olacaktır” dedi.



Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir anlaşmaya varılabileceğini vurgulayan Blinken, “Herhangi bir maratonun son mili her zaman en zorudur. Ancak ABD her iki arkadaşımızın da bitiş çizgisini geçmesine yardım etmek için burada ve dediğim gibi bence buna çok yakınız” dedi.



Blinken, "Çok somut bir ilerleme kaydettiğimizi hissediyoruz. Nihai bir anlaşmaya varmak üzereyiz ve arkadaşlarımızın bunu başarmasına yardımcı olmaya devam etmeye kararlıyız. Bu yüzden ikinize de, heyetlerinize ve ayrıca sizi buraya gönderen Başbakan Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkürler” dedi.