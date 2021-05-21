Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni gerilim

Azerbaycan, 12 Mayıs’ta dağlık bölgedeki karların erimesinin ardından Laçın rayonunun kuzeyindeki Karagöl bölgesine sınır muhafız birliklerini sevk etti. Erivan yönetimi bu adımı, Ermenistan’ın Sunik ilindeki 3.5 km2’lik toprağın işgali olarak nitelendirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Azerbaycan sınırı geçerek Ermenistan topraklarına girdi. Bu bir ilhaktır” dedi. Paşinyan Rusya’nın NATO’su olarak bilinen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) bölgeye asker göndermesi talebinde bulunurken, Ermenistan Savunma Bakanlığı, Karagöl bölgesine takviye birlikler gönderme kararı aldı.

‘ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ’

Suçlamaları reddeden Azerbaycan ise 15 bin askerin katıldığı geniş çaplı bir tatbikat başlattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sovyetler Birliği döneminden kalma sınır probleminin diplomatik görüşmeler yoluyla aşılmasından yana olduklarını vurgulayarak, “Ermenistan ile sınır hattıyla ilgili anlaşmazlık bulunduğu doğru. Ancak biz bu sorunu silahla değil, diplomatik yollarla çözmekten yanayız. Bölgede yeni ihtilafın patlak vermesini istemiyoruz. Ancak yine de böyle bir gelişme yaşanırsa tek sorumlusu Ermenistan olacaktır” ifadelerini kullandı. Aliyev, “Azerbaycan, Ermenistan ile komşu. Bu gerçeği kimse inkâr edemez. Bunun için kapsamlı bir barış anlaşmasına ihtiyacımız var. Azerbaycan, Ermenistan ile planlı ortak geleceğimiz için işbirliğine hazır” ifadelerini kullanarak Erivan’a zeytin dalı uzatmış oldu.

RUSYA’DAN ARABULUCULUK

Karabağ bölgesinde barış gücü görevini yürüten Rusya, yeni sınır ihtilafının çözümü için arabuluculuk teklif etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov taraflara çözüm için ortak komisyon kurulmasını önerdiklerini belirtti.

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