Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da YPG/PKK şüphesi

Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirilen Ermenistan ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) fotoğrafları paylaşıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün sabah saatlerinde Ceybarıl yönünde uçuş yapmaya çalışırken özel yöntemlerle indirilen Ermenistan Ordusuna ait “BZEZ” tipi İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'A AİT BİR İHA'YI DAHA DÜŞÜRDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 15:25'te Ağdere ili istikametinde Ermenistan'a ait bir İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Bu sabah da Ermenistan'a ait, el yapımı patlayıcı monte edilmiş kamikaze drone düşürülmüştü.

GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'sa Twitter hesabından etkisiz hale getirilen droneun fotoğraflarını paylaşarak çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Ağar "Azerbaycan askerlerinin bugün Cebrail cephesinde düşürdüğü BOMBALI İHA. İçine tahrip kalıbı döşemişler. Bunları ilk DAESH’te görmüştük. Sonra YPG/PKK’da. Şimdi de Ermenistan ordusunda. Şüphem odur ki, bu imalat YPG/PKK kokuyor. Onların mallara çok benziyor çünkü!" açıklamasını yaptı.





ERMENİSTAN PKK'LILARI PARALI ASKER OLARAK KULLANIYOR

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan (19), PKK’lı teröristlerin Dağlık Karabağ’da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

Askerin itirafları Azerbaycan basını tarafından duyurulurken, ihtilafta terörist ve militanların asıl Ermeni tarafında yer aldığı da böylece kanıtlanmış oldu. Sorgu sırasında kendisini tanıtarak konuşmaya başlayan Mikaelyan’ın itirafları şu şekilde:

AYLIK 600 DOLAR MAAŞ

“7 Eylül 2001’de Ermenistan’ın Şirak bölgesi Artik kasabasında dünyaya geldim. 19 Aralık 2019 ‘da askerliğimi yapmak için orduya çağrıldım. Gümrü’de askeri birliğe gönderildim. 6 ay boyunca tanksavar eğitimi gördüm. Sonra da Karabağ’da Martuni kasabasına gönderildim. Acemi ve kıdemli Ermeni askerlerin yanı sıra bizimle birlikte eğitim gören 1500 paralı asker Kürt militan da vardı. Onlara ayda 600 dolar maaş ödendiğini biliyorum. Eğitimin sonunda bu paralı Kürt askerleri 10-15 kişilik gruplara bölünüyordu.”