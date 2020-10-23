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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 4 İHA'yı etkisiz hale getirdi

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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 4 İHA'yı etkisiz hale getirdi
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Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 4 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 4 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00-09.00'da Ermenistan'a ait 2 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 2 İHA'nın da teknik araçlarla yere indirildiği kaydedildi.

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