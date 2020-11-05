Azerbaycan ordusu Ermenistan karşısında ilerleyişine devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırında da ateşkesi ihlal ettiğini, Ermenistan arazisinden Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığını duyurdu.

ERMENİSTAN ORDUSU KAYIPLAR VEREREK GERİ ÇEKİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 Kasım gün boyunca ve 5 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun, Azerbaycan birliklerinin bulunduğu mevkilere ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, Ağdere ve Hocavend istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıp vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı bildirildi.

Tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu aktarıldı.

AZERBAYCAN'DA ERMENİSTAN'IN SALDIRILARINDA 92 SİVİL ÖLDÜ, 404 KİŞİ YARALANDI

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda yaralanan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sivil can kaybı sayısı 92'ye çıktı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın 28 Ekim'de Berde kentine düzenlediği füze saldırısında yaralanan bir sivilin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Söz konusu ölümle 27 Eylül-5 Kasım tarihlerinde 92 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 404 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 971 ev, 100 apartman ve 502 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.