MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAzerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ülkenin günlük ekonomik kaybını açıkladı
GeriDünya Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ülkenin günlük ekonomik kaybını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 25.04.2020 - 19:26,Son Güncelleme:

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ülkenin günlük ekonomik kaybını açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ülkenin günlük ekonomik kaybını açıkladı
Abone Olgoogle-news

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke ekonomisinin günlük 120 ila 150 milyon manat kayba uğradığını bildirdi.

Cabbarov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan hükümetinin salgın nedeniyle zarar gören reel sektöre gereken tüm desteği sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Salgınla mücadeleye sadece devletin değil, iş dünyası dahil herkesin katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Cabbarov, kısıtlamaları kaldırılan ve çalışmalarına izin verilen alanlar için kuralların hazırlandığını, bu kuralların gelecek hafta kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Özel sektör çalışanlarının maaşlarının büyük kısmının nisan ve mayıs aylarında devlet tarafından ödendiğini ve ödeneceğini belirten Cabbarov, "Ülke ekonomisinin kaybı günlük 120 ila 150 milyon manat arasında. Fakat Azerbaycan'ın rezervleri ve mali kaynakları, vatandaşların sağlığının öncelikli olarak dikkate alınmasına olanak sağlıyor." dedi.

Azerbaycan'da, salgınla mücadele kapsamında sağlık, altyapı, ulaştırma ve lojistik, erzak üretimi ve satışı, petrol ve doğal gaz, bankacılık gibi bir dizi sektör dışında tüm alanların faaliyeti durdurulmuş, iş yerleri kapatılmıştı.

Kovid-19 vaka sayıları azalınca bazı kısıtlamalar kaldırılmış, 27 Nisan'dan itibaren kozmetik, kimyasal ve elektronik ürün, mobilya, otomobil, kitap, kırtasiye, gazete, elbise, ayakkabı ve gübre satan iş yerlerinin yeniden faaliyete başlamasına izin verilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle