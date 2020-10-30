Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarıyla Cenevre'de bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un, Dağlık Karabağ’da Ermenistan işgaliyle başlayan krizin çözümü için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun eş başkanları Rusya, Fransa ve ABD'nin temsilcileriyle görüşmesi, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, toplantı, Fransa'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Temsilciği Konutu'nda gerçekleşiyor.

Toplantıda, AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti ve ABD'li Andrew Schofer'le bir araya gelen Bayramov'un, Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini gündeme getirmesi bekleniyor.

Bu görüşmenin ardından Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanya'nın bir araya gelmesinin planlandığı da öğrenildi.

Cenevre'deki toplantılar, basına kapalı yapılıyor.

ERMENİSTAN, ATEŞKES ANLAŞMALARINI İHLAL EDEN TARAF OLMUŞTU

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes, 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Ermenistan, bu anlaşma da dahil daha önce varılan ateşkes anlaşmalarını ihlal eden taraf olmuştu.

Ermenistan'ın, en son Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi ve 70 kişi ise yaralanmıştı.