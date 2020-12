Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den tebrik mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü vesilesiyle yayınladığı tebrik mesajında "Sevgili yurttaşlar! Büyük önder Haydar Aliyev'in kurduğu 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü vesilesiyle sizleri içtenlikle kutluyor, her birinize en içten dileklerimi iletiyorum.



2020'yi dünya çapında koronavirüs salgınına karşı gergin bir mücadeleyle kapatıyoruz. Azerbaycan hükümeti ilk günlerden itibaren durumu minimum kayıpla aşmak için tutarlı önlemler aldı.



Bu adımlar, Azerbaycan'ın ihtiyaç sahibi ülkelere yaptığı insani yardımın yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü tarafından övgüyle karşılandı. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi ve Azerbaycan'ın 120 ülkenin temsil ettiği Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanı olarak girişimimizle, her iki kuruluda Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin video formatında zirve görüşü gerçekleştirildi.



Bu yılın Aralık ayında, Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanı olarak Azerbaycan'ın girişimiyle 150'den fazla ülkenin desteğiyle, BM Genel Kurulu'nun devlet ve hükümet başkanları düzeyinde koronavirüs konulu özel bir oturumu gerçekleştirildi. Bu, Azerbaycan'ın küresel süreçlere aktif katılımının, ülkemize saygısının ve uluslararası desteğinin açık bir göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

ERMENİSTAN İLE İLGİLİ OLARAK



Aliyev mesajında, ”Ermenistan'ın müzakere sürecini baltalayan kışkırtıcı açıklamaları ve eylemleri, devlet sınırında Temmuz ayında Tovuz yönünde yaptığı askeri provokasyon, askerlerin temas hattında toplanması ve sabotaj gruplarının terör eylemleri gerçekleştirmesi için gönderilmesi, çirkin niyetlerinin bir başka kanıtıdır.



Bu yıl Eylül ayında BM Genel Kurulu'nun 75. oturumunda uluslararası toplumu, Ermenistan'ın yeni bir savaş hazırlıkları içinde bulunduğu konusunda uyarmıştım. 27 Eylül'de Ermenistan'ın ülkemize yönelik askeri saldırısına karşılık Azerbaycan halkı savaşa girdi. Azerbaycan Ordusu, 44 gün boyunca her an kahramanlıkla dolu, düşmanı ağır bir şekilde mağlup ederek ülkemizin toprak bütünlüğünü yeniden sağladı.



Devletimizin tarihinde ve halkımızın anılarında sonsuza dek yaşayacak olan şanlı zafer, halk ve iktidar birliği, ordumuzun yüksek profesyonelliği ve yoğun siyasi ve diplomatik faaliyetler sayesinde elde edildi.



Ordumuzun son derece zor koşullarda ve kısa sürede gerçekleştirdiği 'Demir Yumruk' operasyonu, dünya askeri tarihine geçmiş ve önde gelen askeri merkezler ve uzmanlar tarafından incelenmektedir. 10 Aralık'ta Bakü'nün Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen büyük Zafer Geçidi, Azerbaycan devletinin siyasi, ekonomik ve askeri gücünü, halkımızın iradesini, ordumuzun kazanma kararlılığını, askerlerimizin ve subaylarımızın sarsılmaz mücadele ruhunu gözler önüne serdi. İşgalden kurtarılan topraklarımızda üç renkli bayrağımızı dalgalandırarak Karabağ'ın tacı olan Şuşa'da halkımıza milli gurur ve sevinç duygusu, zafer sevinci veren muzaffer ordumuzun tüm personeline bir kez daha derin şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ölümsüz ruhları karşısına eğiliyor, Allah'tan onlara rahmet diliyorum, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Ermenilerin işgali ve vahşeti sonucu tamamen yok olan Karabağ'ımızın yakında gerçek bir cennete dönüştüreceğimize inanıyorum. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın Vatan Savaşı sırasında düşman ve Azerbaycan karşıtı çevrelerin sinsi provokasyonlarına karşı cesur protestoları, Azerbaycan hakkındaki gerçeği dünya toplumuna aktarmadaki özverili hizmetleri zaferimize değerli bir katkı oldu. Azerbaycan'ımızın daha da güçlenmesi ve refahı için faaliyetlerinizde her birinize başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.