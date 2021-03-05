Azerbaycan Başbakanı Asadov'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu

Asadov, Oktay ile telefon görüşmesinde, yaşanan elim kazadan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin tüm Azerbaycan halkını derinden yaraladığını dile getiren Asadov, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, başta aileleri olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.