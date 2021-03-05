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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 20:55 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Başbakanı Asadov'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu

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Azerbaycan Başbakanı Asadov'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı telefonla arayıp, taziyelerini iletti.

Asadov, Oktay ile telefon görüşmesinde, yaşanan elim kazadan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin tüm Azerbaycan halkını derinden yaraladığını dile getiren Asadov, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, başta aileleri olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.

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