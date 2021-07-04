Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını, Azerbaycan'a teslim ettiği bildirildi.

Azerbaycan tarafının da ülkede tutuklu bulunan 15 Ermenistan uyrukluyu iade ettiği belirtildi.

İade işleminin, Rusya'nın girişimiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Azerbaycan daha önce de Ağdam ilinde döşenen 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etmişti.

Paşinyan, benzer bir değişimin Aralık 2020’de de yapıldığını belirterek, "Ancak bu haritalar, Ermenistan’ın veya Azerbaycan’ın pozisyonlarını paylaşmıyor. Söz konusu haritalar, Azerbaycan yakınlarında bulunanları gösteriyor." demişti.

Özellikle son haftalarda Ermenistan'ın sınırı geçme hamlelerinde bulunduğunu belirten Azerbaycan, son olarak 40 kişilik bir Ermeni grubun geri püskürtüldüğünü duyurmuştu.

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