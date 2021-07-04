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HaberlerDünya HaberleriAzerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti
GeriDünya Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti
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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.07.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti

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Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 92 bin mayının haritaları karşılığında ülkede gözaltında bulunan 15 kişinin, Ermenistan'a iade edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını, Azerbaycan'a teslim ettiği bildirildi.

Azerbaycan tarafının da ülkede tutuklu bulunan 15 Ermenistan uyrukluyu iade ettiği belirtildi.

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Son dakika: Azerbaycan duyurdu... Ermenistan'dan yeni provokasyon

İade işleminin, Rusya'nın girişimiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Azerbaycan daha önce de Ağdam ilinde döşenen 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etmişti.

Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişiyi Ermenistana iade etti

Paşinyan, benzer bir değişimin Aralık 2020’de de yapıldığını belirterek, "Ancak bu haritalar, Ermenistan’ın veya Azerbaycan’ın pozisyonlarını paylaşmıyor. Söz konusu haritalar, Azerbaycan yakınlarında bulunanları gösteriyor." demişti.

Özellikle son haftalarda Ermenistan'ın sınırı geçme hamlelerinde bulunduğunu belirten Azerbaycan, son olarak 40 kişilik bir Ermeni grubun geri püskürtüldüğünü duyurmuştu.

 

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