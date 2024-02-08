Azerbaycan 5. kez ‘Aliyev’ dedi: Karabağ zaferinden seçim galibiyetine

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Azerbaycan’da yüzde 76,73 katılımla gerçekleşen seçimin ardından gece saatlerinde duyurulan sandık çıkış anketlerinin sonucuna göre mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kullanılan oyların yüzde 92.1’ini alarak ezici bir galibiyet elde etti. 2003 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Aliyev, daha önce sırasıyla yüzde 75, yüzde 87, yüzde 84 ve yüzde 86 oy oranlarıyla ipi göğüslemişti. Dünkü seçimde kendi çıtasını da yükselten Azerbaycan liderinin rekor başarısının arkasında, Karabağ’ın 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarılarak tekrar ülkeye katılması olduğu değerlendiriliyor. Resmi sonuçların ise bugün açıklanması bekleniyor.

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GALİP HALKIN LİDERİ

Yarışa “Galip Halkın Galip Lideri” sloganıyla katılan Cumhurbaşkanı Aliyev’in favori gösterildiği seçim için oy kullanma işlemi dün sabah saatlerinde başladı. Başkent Bakü’de çeşitli okullarda kurulan sandıklara hem halkın hem de medyanın ilgisi yoğundu. Her yaştan Azerbaycanlının akın ettiği seçim merkezlerinin önünde uzun sıralar oluştu.

ULTRAVİYOLE SPREY ÖNLEMİ

Ülkedeki seçim kurallarına göre oy kullandığının bir işareti olarak seçmenlerin sağ baş parmağına sadece özel bir ışıkta görünen ultraviyole sprey boya sıkıldığı için ilk olarak masadaki görevlilerden oy pusulasını alan vatandaşların parmakları kontrol edildi. Daha sonra oy kabinine giren seçmenler, 7 adayın isminin yer aldığı pusulada tercih ettiği adayın yanındaki kutucuğu işaretledi ve herhangi bir zarfa koymaksızın kağıdı katlayarak sandığın içine attı.

OYUNU HANKENDİ’DE KULLANDI

Seçimin en önemli özelliği şüphesiz, 30 yıl süren Ermeni işgalinin sonrasında Karabağ’da da sandıkların kurulması oldu. Cumhurbaşkanı Aliyev de bu durumun altını çizercesine; oyunu, ikamet ettiği Bakü yerine, tümüyle özgürlüğüne kavuşan Karabağ’da kullandı. Eşi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehriban Aliyeva ile birlikte, ayrılıkçı Ermenilerin işgal süresince başkent olarak kullandığı Hankendi’ye gelen İlham Aliyev’in bu tercihi, elde edilen zaferin bir mesajı olarak algılandı. Karabağ’ın çeşitli şehirlerinde toplam 26 sandıkta 20 binden fazla seçmen oy kullandı. İlk gelen sonuçlara göre Karabağ’da Aliyev’e verilen desteğin oranının yüzde 100’e yakın olduğu aktarıldı.

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Bilgi notu: Seçimde Aliyev’e en çok yaklaşan aday aldığı 2,2 oy oranıyla bağımsız yarışan Zahid Oruç oldu. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Büyük Kuruluş Partisi’nden Fazıl Mustafa yüzde 2, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi’nden Kudret Hasanguliyev yüzde 1,8, Milli Cephe Partisi’nden Razi Nurullayev yüzde 0,8, Büyük Azerbaycan Partisi’nden Elşad Musayev yüzde 0,6 ve diğer bağımsız aday Fuat Aliyev de yüzde 0,4 oy alabildi.

COŞKU SOKAKLARA TAŞTI

Azerbaycan’da halk, Aliyev’in galibiyetini ilân eden resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından zafer kutlamaları için sokaklara döküldü.

ERDOĞAN’DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Azerbaycan halkının seçim sürecinde sergilediği sağduyuyu takdirle karşılıyoruz” denildi.

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‘MİLYONLARIN HAYALİNİ HAYATA GEÇİRDİ’

AZERBAYCAN genelinde oy vermeye giden vatandaşların dilinde de Karabağ’ın yeniden Azerbaycan topraklarına katılması vardı. Türkiye’den geldiğimizi öğrenen birçok seçmen, Karabağ Zaferi katkısından ve Ankara’nın verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Azerbaycanlı bir seçmen, Türkiye ve Azerbaycan’da seçimlerin geride kalmasının ardından iki ülkenin istikrarla daha önemli işlere imza atacağını belirtti. Bir diğer Azerbaycanlı vatandaş, “Güçlü bir Türkiye olmadan güçlü bir Azerbaycan olmaz” ifadesini kullandı ve Türkiye ve Azerbaycan’ın ‘iki devlet tek millet olduklarını vurguladı. Azerbaycanlılar, Karabağ’ın yeniden ülkeye katılmasıyla, Aliyev’in ‘imkânsız görülen’ bir şeyi başardığını, milyonlarca vatandaşın hayalini gerçekleştirdiğini düşünüyor.