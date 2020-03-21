Az çizgi film çok egzersiz
PROF. Dr. Tuncay Ergene (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): “Çocuklar çoğunlukla zamanlarının büyük bir kısmını evde televizyon karşısında film, çizgi film izleyerek veya internette, bilgisayarda oyunlar oynayarak geçiriyor."
"Özellikle temel eğitim ve öncesi yaşlarda bulunan çocukların, bilişsel gelişimleri de dikkate alındığında televizyon izlemeleri, anne ve babalarının gözetiminde olmalı. Çocukların kendilerine özgü bir algılama düşünme ve yorumlama biçimleri var. Yani, çizgi film yapımcılarıyla çocukların arasında, ne ebeveyn ne de kurumlar düzeyinde işleyen sağlıklı bir kontrol ve denetleme mekanizması bulunuyor. O yüzden iş, yine ebeveyne düşüyor. Anne babalar ne kadar bu konularda bilinçli olurlarsa, o kadar çocuklarının faydasını gözetmiş olur. Sonuç olarak bu zorunlu tatil süresince çocuklarınızı televizyondaki çizgi filmlerin ve bilgisayar oyunlarının esir almasına izin vermeyin. Özellikle MEB’in EBA içerikleri, uzaktan eğitim amacıyla oluşturulmuş eğitim materyali çok yararlı. Çocuklarınızın gelişimi için mutlaka fiziksel etkinlikler barındıran oyunlar da olmalı.”
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