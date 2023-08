Ayrılıklar kolay değil

Haberin Devamı

43 yaşındaki model verdiği röportajda, “Değerlerime ve özüme sadıktım, her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım, mesleği ciddiye aldım ve her zaman çok profesyoneldim”dedi. Tom Brady ile geçtiğimiz yıl boşanan Bundchen konuyla ilgili olarak, “Ayrılıklar asla kolay değil. Ne kadar zorlu olursa olsun her durumun bize öğretecek bir şeyi olduğuna ve büyümemiz için gerçekleştiğine her zaman güvenmişimdir” ifadelerini kullandı. Bundchen, çocuklarına, sağlığına, projelerine ve hayallerine odaklandığını belitti.