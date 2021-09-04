Ayrılıkçı lider öldü Keşmir’de gerilim arttı

Plebisit yoluyla Keşmir’in kendi kaderini tayin hakkını savunan ve ev hapsindeyken hayatını kaybeden Geylani’nin ölümü sonrası, olası protestolara karşı ordu teyakkuza geçti.

Silahlı polis ve jandarma cuma namazı sonrası çıkabilecek olaylara karşı bölgenin ana şehri olan Srinagar’da sokaklarda devriye gezdi. Bölgede üst üste ikinci gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirken internet ve telefon hatları kesildi.



Keşmir’in Hindistan’dan ayrılığını savunan Seyyid Ali Geylani’nin ölümünün ardından, Pakistan bir günlük yas ilan ederken Geylani’nin cenazesine ailesinin katılımına izin verilmemesi dolayısıyla Hindistan’a nota verildi.

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