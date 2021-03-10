Ayrılıkçı Katalanlar dokunulmazlıklarını kaybetti
Avrupa Parlamentosu (AP), 2017’de Katalonya’da bağımsızlık referandumu yapılması nedeniyle, haklarında İspanya’nın talebi üzerine düzenlenmiş Avrupa tutuklama emri olan üç ayrılıkçı Katalan siyasetçinin dokunulmazlıklarını kaldırdı.
AP’de yapılan oylamada, Katalonya bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont’un dokunulmazlığı 248’e karşı 400 oyla, eski Katalonya Sağlık Bakanı Toni Comin ve eski Eğitim Bakanı Clara Ponsati’nin dokunulmazlıkları ise 247’ye karşı 404 oyla kaldırıldı.
İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez kararı memnuniyetle karşılarken sonucu, “İspanyol adalet sistemine saygı” olarak niteledi. Katalan siyasetçiler ise söz konusu kararı Avrupa Adalet Divanı’na taşımaya hazırlanıyor.