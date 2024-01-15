Ayrılık acısının etkisi kanıtlandı

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Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, partnerinden dört hafta ayrı kalan tarla farelerinin dopamin seviyesinde ciddi düşüş yaşandığına dikkat çekilirken eşleriyle tekrar bir araya gelen kemirgenlerin beyinlerinde ‘zevk hormonu’ olarak bilinen dopamin seviyelerinde ciddi artış yaşandı. Çalışma, sevdikleri kişiyle yeniden bir araya gelmenin, beyni, her türlü ödülü aramaya motive eden beyin bölgesi olan ‘accumbens çekirdeğini’ harekete geçirdiğini gösterdi. Araştırmayı yürüten Colorado Boulder Üniversitesi’nden Doçent Zoe Donaldson, “Bu araştırma, bazı insanların beynimizde zaman içinde bu bağları korumamızı sağlayan benzersiz bir kimyasal iz bıraktığını gösteriyor” dedi.