İngiltere’de yönetim danışmanı Philippa Copleston-Warren (46) ayrıldığı sevgilisinin hayatını kabusa çevirdi. Eski sevgilisinin kendisinden sonra yeni bir ilişkiye başladığını öğrenen Copleston- Warren, korkunç bir plan yaptı. Evdeki sesli asistan Alexa’yı hack’ledi.

Bir siber korsan gibi evi dinlemeye başladı. Eski erkek arkadaşının evde olmadığı zamanlarda Alexa’ya bağlanıyor ve yeni sevgiliyi korkutmak için komutlar veriyordu.

Alexa’ya evin ışıklarını kapatıp açtıran Copleston-Warren, bir keresinde yeni sevgiliye evi terk etmesini söyletti. Yeni sevgiliyi bu yolla evden kaçırttı.

Bununla da yetinmedi. Eski sevgilisinin Facebook hesabından birlikte çıplak fotoğraflarını yayınladı. Ayrıca adamın evlilik dışı iki çocuğu olduğunu iddia eden paylaşımlar yaptı. Sonra da hesabın şifresini değiştirdi.

Böylece fotoğrafların silinmesini önledi. Eski sevgili, şifresini istese de vermedi. Şikayetler sonucu hesabını kapattırabildi.

Davacı olan eski sevgili, “Evime bir hayalet gibi sızması yetmezmiş gibi o fotoğraflar Pakistan’daki iş ortaklarımın ekranına kadar gitti. İtibarım yerle bir oldu” diyerek davacı oldu.

Duruşma önceki gün görüldü. Copleston-Warren, “Şifrelerimiz ortaktı. Kimseyi hack’lemedim” diyerek kendini savundu. Cezası ekimde açıklanacak.

(Posta Gazetesi)

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