Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Aynı numaralarla loto oynadı, 6 kez büyük ikramiye kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Loto#Büyük İkramiye
Aynı numaralarla loto oynadı, 6 kez büyük ikramiye kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 16:22

ABD'nin Massachusetts eyaletinde soğuk bir kış gününde, Raymond Roberts adlı Vietnam gazisi yakınındaki bir markete gitti ve son 20 yıldır yaptığı gibi loto oynadı.

Haberin Devamı

Ancak bu sefer Roberts'ın "sezgileri" ona, sadece 1 değil 6 bilet almasını ve her bilette aynı numaraları kullanmasını söyledi.

Roberts'ın şansına seçtiği numaralar çıktı.

Beş numarayı doğru şekilde tahmin edenlere ödül veren loto, aynı sayılarla birden fazla defa kazanmayı mümkün kılıyor.

Yani aynı numaraları seçen Roberts 6 kez kazanmış oldu.

Roberts, aldığı 5 biletin, neredeyse 2 milyon dolara tekabül eden ödülünü toplu şekilde almayı tercih etti.

Aldığı altıncı bilette "yıllık ödeme" seçeneğini tercih eden Roberts'a ayrıca 20 yıl boyunca her yıl 25 bin dolarlık ödeme yapılacak.

Roberts, seçtiği rakamların dikkatlice bir araya getirildiğini ve doğum günü ile yıldönümü tarihlerinin kombinasyonu olduğunu belirtti.

Daha önce de bu numaraları kullanan Roberts, ilk kez ödül kazanıyor.

Haberin Devamı

Şans oyununun kurallarına göre, sadece yıllık ödeme ödülünü kazanma olasılığı bile 1 milyon 813 binde bir.

Para ödülünü 15 Aralık'ta alan Roberts, ilk olarak motosiklet almayı planlıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abd#Loto#Büyük İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık