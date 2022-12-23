Aynı numaralarla loto oynadı, 6 kez büyük ikramiye kazandı

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Ancak bu sefer Roberts'ın "sezgileri" ona, sadece 1 değil 6 bilet almasını ve her bilette aynı numaraları kullanmasını söyledi.

Roberts'ın şansına seçtiği numaralar çıktı.

Beş numarayı doğru şekilde tahmin edenlere ödül veren loto, aynı sayılarla birden fazla defa kazanmayı mümkün kılıyor.

Yani aynı numaraları seçen Roberts 6 kez kazanmış oldu.

Roberts, aldığı 5 biletin, neredeyse 2 milyon dolara tekabül eden ödülünü toplu şekilde almayı tercih etti.

Aldığı altıncı bilette "yıllık ödeme" seçeneğini tercih eden Roberts'a ayrıca 20 yıl boyunca her yıl 25 bin dolarlık ödeme yapılacak.

Roberts, seçtiği rakamların dikkatlice bir araya getirildiğini ve doğum günü ile yıldönümü tarihlerinin kombinasyonu olduğunu belirtti.

Daha önce de bu numaraları kullanan Roberts, ilk kez ödül kazanıyor.

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Şans oyununun kurallarına göre, sadece yıllık ödeme ödülünü kazanma olasılığı bile 1 milyon 813 binde bir.

Para ödülünü 15 Aralık'ta alan Roberts, ilk olarak motosiklet almayı planlıyor.