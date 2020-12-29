Ayn İsa bölgesinde büyük operasyon

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, insansız hava araçlarının (İHA) keşif gözetleme faaliyetleri sırasında Ayn İsa’nın kuzey doğusunda M4 karayolunun kuzeyinde bulunan Mushayrifah bölgesinde teröristlerin sızma girişimi için hazırlık yaptığı tespit edildi.

20 TERÖRİST ETKİSİZ

Koordinatların belirlenmesi sonrası Fırtına obüsleri bölgeyi yoğun ateş altına alarak, teröristlerin kaçış yollarını vurdu. Fırtına obüslerinin atışlarından sonra komandolar bölgeye operasyon başlattı. Komandoların operasyonu ve Fırtına obüslerinin atışları sonucu 20 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

İKİ GÜNDE 35 TERÖRİST

TSK önceki gün de aynı bölgede 15 teröristi etkisiz hale getirmişti. Öte yandan Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), ana bileşenini PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) bölgeden uzaklaştırmak için belirli aralıklarla yaptığı operasyonların da sürdüğü öğrenildi. SMO’nun operasyonlarına TSK unsurları kimi zaman topçu atışıyla destek sağlıyor.

RUSLARI TAŞLADILAR

Ayn İsa, PKK/YPG kontrolündeki Kamışlı ilçesini Esad rejiminin kontrolündeki Halep’e bağlayan M4 karayolu üzerinde bulunduğu için kilit önemde görülüyor. AA’ya göre Rusya, aralık ayının başından itibaren terör örgütü ile SMO arasında çatışmaların artması üzerine PKK/YPG’nin Esad rejime alan açmasını, beldedeki varlığını azaltmasını istedi. Rusya, iki haftadır da beldenin tümüyle rejime devredilmesi için baskı yapıyor. Rusya’nın planına karşı çıkan örgüt yandaşları, önceki gün Rusların karakol olarak kullandığı okulun önünde toplanarak karşıt slogan atıp binayı taşladı. Rusya’nın taleplerine direnen YPG/PKK da Suriye’nin kuzeydoğusundan buraya takviye yaptı.

HASEKE’YE DE RUS TAKVİYESİ

Rusya, Fırat Nehri’nin doğusundaki Haseke ilinde son bir aydır üs ve diğer askeri noktalarına yığınak yapmaya hız verdi. Rus ordusu, aralık ayı süresince Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü’nden uçaklarla yüzlerce zırhlı taşıyıcı araç ile lojistik tırlarını Haseke’nin Kamışlı ilçesine gönderdi. Askerler, rejimin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı ve yakınındaki Rus üssünde konuşlandı. Bölgede Rus askeri sayısı iki katına çıkarak 1000’i buldu.

RUSYA YIĞINAK YAPTI

Suriye’de Fırat’ın doğusunda, Türkiye’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG militanlarının yeniden faaliyete geçmesi üzerine tırmanan gerilime Rusya, ek askeri birlikle müdahale ettiğini duyurdu. Suriye’deki Rus birlikleri komutan yardımcısı Amiral Vyaçeslav Sitkin, “Ayn İsa ve çevresinde ciddi tırmanış gözleniyor. Bu gerginliğin büyük çatışmalara dönüşmesini önlemek için bölgeye takviye Rus askeri polis birlikleri sevk etmiş bulunuyoruz” dedi. Türkiye’yi sorumlu tutan ifadeler de kullanan Rus amiral, “Ayn İsa ile ilgili Türk tarafıyla daha önce anlaşmaya varmıştık. Bu yerleşim biriminin kontrolü Rusya ile Suriye hükümet birliklerinin ortak kuracakları gözlem noktaları tarafından denetlenecekti” diye konuştu.

30 KM GERİ ÇEKİLME

Ayn İsa yerleşim birimindeki gerginliğin bugün Soçi kentinde gerçekleşecek Türkiye-Rusya dışişleri bakanları görüşmesinde de gündeme geleceği dile getirildi. Türkiye, 2019’da başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sırasında ABD ile yapıldığı gibi Rusya ile de benzer anlaşma imzalamıştı. Varılan mutabakata göre Rusya, terör örgütü YPG militanlarının sınırdan 30 kilometre geri çekilmesini sağlayacaktı. Ancak bu şart hâlâ yerine getirilmedi. Nerdun HACIOĞLU