Aylardır komadaydı... Gözünü açtığında anne olduğunu öğrendi!..

İtalya yaklaşık 1 yıl sonra komadan uyanan Cristina Rosi'yi konuşuyor.

Yedi aylık hamileyken kalp krizi geçiren 37 yaşındaki kadın komaya girdi, doktorlar bunun üzerine acil sezaryen kararı aldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Caterina adlı bebek doktorlar tarafından kurtarıldı ancak anne komada kalmaya devam etti.

Aile bunun üzerine internet üzerinden bir yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede istenilen paranın toplanması üzerine Rosi'nin bakım masrafları karşılandı.



Rosi aylarca tedavi gördü. Aile tam umudunu kesmişken filmleri aratmayacak bir olay yaşandı ve Rosi 10 ay sonra komadan uyandı.

Komadan uyanan Rosi'nin ilk sözü 'anne' oldu. Ülke basını 37 yaşındaki kadının üç defa anne dediğini yazdı.

Ülke basınına konuşan Rosi'nin eşi Gabriele Succi, 'Bunca acının ardından çok mutluyuz' dedi.

42 yaşındaki Succi, eşinin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğinin de altını çizdi. Rosi, Avusturya'daki bir kliniğe nakledildi ve burada 24 saat uzman bakımı alacağı duyuruldu.

10 ay sonra uyanan kadının bu süreçte nörolojik bir rehabilitasyon programından geçeceği belirtildi.

Rosi'nin hayata tutunmasını sağlayan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 200 bin euro (2 milyon TL) toplanmıştı.

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