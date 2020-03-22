Haber Giriş: 22.03.2020 - 07:00,
Ay görevine korona rötarı
NASA, pandemi tedbirleri kapsamında Ay roketi geliştirilen New Orleans’taki Michoud tesisini ve Mississippi’deki Stennis Uzay Merkezi’ni geçici olarak kapatacağını duyurdu.
Bu önlemler nedeniyle NASA’nın 2024’te gerçekleştirmeyi planladığı Ay’a astronot gönderme görevinin ertelenebileceği belirtiliyor. NASA, iki çalışanında COVID-19 tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçildiğini açıklamıştı.
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