Avusturya’nın yeni başbakanı Karl Nehammer oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
Formula 1de tarihi an, dünyanın konuştuğu ihtimal Yarışı bitiremezlerse...Formula 1'de tarihi an, dünyanın konuştuğu ihtimal! Yarışı bitiremezlerse...#Formula 1
Doğru kripto para nasıl seçilmeli Piyasalar karıştı İşte en kritik ipucu...Doğru kripto para nasıl seçilmeli? Piyasalar karıştı! İşte en kritik ipucu...#Kripto Para Piyasası
Bahçeli duyurdu Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi açılıyor: Başkanı ben olacağımBahçeli duyurdu! Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi açılıyor: Başkanı ben olacağım#MHP
Emekli amirallere bildiri iddianamesi hazır İşte istenen cezalarEmekli amirallere bildiri iddianamesi hazır! İşte istenen cezalar#Emekli Amiraller Bildiri
Erdoğandan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi...Kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi...#Memeur Maaşı
Görüntüler ortaya çıktı, dünya buraya kilitlendi Adım adım işgal hazırlığı...Görüntüler ortaya çıktı, dünya buraya kilitlendi! Adım adım işgal hazırlığı... #RUSYA
Omicron onları hedef alıyor... İşte en riskli grupOmicron onları hedef alıyor... İşte en riskli grup!#Koronavirüs
İstanbuldaki esrarengiz koku Bilim insanları da ikiye bölündüİstanbul'daki esrarengiz koku! Bilim insanları da ikiye bölündü#İstanbul'daki Koku
Bir gün Nuydu, ertesi gün Omicron oldu Peki bu nasıl olduBir gün Nu'ydu, ertesi gün Omicron oldu! Peki bu nasıl oldu?#Omicron Varyantı
Sebebi ortaya çıktı Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadıSebebi ortaya çıktı! Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadı#ABD
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuzOtomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz? #Otomobil
Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattıMücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı#47. Pantene Altın Kelebek
Sercan Yıldırım ve Nihan Yönelin mutlu günüSercan Yıldırım ve Nihan Yönel'in mutlu günü!#Sercan Yıldırım
HABERLERDünya Haberleri

Avusturya’nın yeni başbakanı Karl Nehammer oldu

#Avusturya Halk Partisi#Alexander Schallenberg#Avusturya
Avusturya’nın yeni başbakanı Karl Nehammer oldu

Avusturya’da Alexander Schallenberg’in istifasının ardından Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına seçilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer, başkent Viyana’da düzenlenen resmi törenle yemin ederek, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Haberin Devamı

Avusturya'da son 1 yıl içinde 3’üncü başbakan göreve başladı. Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına seçilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer, başkent Viyana’daki Hofburg Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle yemin ederek, ülkenin yeni başbakanı oldu. Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki Nehammer, yerine geldiği Alexander Schallenberg’e teşekkür ederek, bu zor günlerde ülkesi için sorumluluk almaya ve hizmet etmeye hazır olduğunu açıkladı. Nehammer, “Şimdi birincil hedef, korkan ve endişe duyanlara onları dinlediğimizi, onları ciddiye aldığımızı ve aynı zamanda asıl düşmanla, yani korona virüsle savaşmak için her şeyi yaptığımızı tam olarak göstermek olmalıdır” dedi.

Nehammer göreve gelmesinin ardından ilk iş olarak yeni maliye, içişleri ve eğitim bakanlarını atayarak bir kabine değişikliği yapmak oldu. Başbakanlık görevinden istida eden Schallenberg ise, kabine değişikliğiyle beraber Avusturya Dışişleri Bakanlığı görevine geri döndü.

NE OLMUŞTU?

Haberin Devamı

Avusturya’da savcılık tarafından yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve eski Başbakan Sebastian Kurz’un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine baskın düzenlemişti. Hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açılmasının ardından Kurz, 9 Ekim'de Başbakanlık görevini bırakmıştı. Başbakanlık görevinden istifa eden ancak partisinin genel başkanlığını devam ettiren Kurz’un yerine Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Alexander Schallenberg getirilmişti. Daha sonra, Avusturya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avusturya Ulusal Konseyi’nde Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri olarak bulunan Kurz’un Milletvekili dokunulmazlığı 18 Kasım'da kaldırılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi kriz devam ederken Başbakan Sebastian Kurz, siyasetten çekildiği açıklamış ve bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Schallenberg, Başbakan ile Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanının aynı kişi olması gerektiği sebebiyle ile istifa etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avusturya Halk Partisi#Alexander Schallenberg#Avusturya

BAKMADAN GEÇME!

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA