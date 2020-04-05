Avusturya'dan Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır? Avusturya'dan Dövizli Askerlik Başvurusu 2020

Bedelli askerlik geçtiğimiz yılda yapılan bir düzenleme ile kalıcı hale getirildi. Avusturya'dan bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için de mümkün hale geldi. Avusturya'dan bedelli askerlik yapmak isteyen kişiler için de yine aynı şekilde yatırılması gereken döviz bedeli belirlenmiş oldu.

Avusturya'dan Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Avusturya'dan bedelli askerlik başvurusu yapılabilmesi için bazı prosedürler belirlenmiştir. Avusturya'dan bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen kişiler dövizle askerlik başvurusu yapılacaklar kategorisine girdiği için ödeme planı diğer kategoriye göre farklıdır. Bunun için Avusturya Türk Başkonsolosluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

Resmi gazetede çıkarılan kanun neticesinde yurt dışında ki ülke temsilciliklerinden olan konsolosluklar aynı zamanda bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen gurbetçiler için de yetkilendirilmiştir. Avusturya'dan döviz ile bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen bir kişi Avusturya Türk konsolosluğuna giderek müracaat edebilir, gerekli döviz miktarını yatırarak bedelli askerlik için gün bekleyebilir.

Milli savunma bakanlığı tarafından uzaktan eğitim alma şartı bu başvuruyu yapan kişiler için getirilmiştir. Ayrıca döviz ile askerlik yapan kişiler için daha önce uygulanan 38 yaş şartı yeni düzenleme ile birlikte tamamen kaldırıldı.

Avusturya'dan Dövizli Askerlik Başvurusu 2020

Avusturya'dan dövizli askerlik başvurusu yapabilmek için ülkenin Türk konsolosluğuna bizzat müracaat etmeniz gerekiyor. Daha sonra ise kura bağlı olan 5.261 Euro ücreti yatırmanız gerekiyor. Dövizli askerlik hizmeti ücreti sabit değildir. Kura göre değişkenlik gösterebilmektedir. Dolayısıyla belirli periyotlar eşliğinde bu ücretin değiştiğini bilmenizde fayda var. 2020 yılı itibari ile de 5.261 Euro olarak ücret belirlenmiştir. Askerlik hizmetini erteleme hakkı olmayanların ise müracaat hakkı bulunmuyor. Bundan dolayı erteleme hakkınızın olup olmadığını da sorgulamanız gerekiyor.