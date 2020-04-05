Avusturya Tünelleri Nerede Bulunuyor? Tünel Geçiş Ücretleri (Fiyatları) Kaç Para?

Avusturya'da otobanlar ve tüneller ücretlidir. Bu otoban ve tünelleri kullanabilmek için vinyet almak gerekir. Eğer vinyet alınmazsa o zaman ciddi cezalar ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Aynı zamanda tüneller Avusturya’nın farklı yerlerinde yer almaktadır. Bu yerler bölgedeki farkı noktalara açılmakta ve değişik ülkelere giriş imkanı sağlamaktadır.

Avusturya Tünelleri Nerede Bulunuyor?

Pek çok kişi Avusturya tünellerinin nerede olduğunu merak ediyor. Bu konuda her otoban belirli bir isim ile anılmakta ve bu isimler üzerinden kullanılmaktadır. O isimleri bilmek suretiyle Avusturya tünellerinin bulunduğu noktaları anlamak mümkün.

- Arlberg Strassentunnel (S16),

- Gleinalmtunnel (A9),

- Bosrucktunnel (A9),

- Tauern - Uns Katschbergtunnel (A10),

- Karawanken tüneli (A11),

- Brenner otobanı (A13),

Bu isimler üzerinden Avusturya'daki tünelleri bulabilir ve destinasyon eşliğinde rahatlıkla geçiş sağlayabilirsiniz. Böylece gurbetçiler Avusturya üzerinden Türkiye ulaşabilir ya da Avrupa'nın farklı ülkelerinden geçiş sağlayabilir.

Tünel Geçiş Ücretleri (Fiyatları) Kaç Para?

Avusturya'da tünelleri kullanabilmek için vinyet elde etmek gerekmektedir. Vinyet olmadan Avusturya tünellerini kullanan kişileri ağır cezalar bekler. O yüzden mutlaka Öncelikle vinyet temin edilmesi büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda otomobiller için 10 günlük vinyet ücreti 8.50 Euro’dur. Motosikletler için vinyet ücreti ise 4,90 Euro olarak belirlenmiş durumda.

Özellikle vinyet kullanmayan ve bunu aracın belli noktasına doğru şekilde yerleştirmeyen kişiler 120 Euro gibi ciddi bir cezaya maruz kalabilmektedir. Şu an güncel olan bu ücretler üzerinden elde edeceğiniz bir niyet ile beraber Avusturya tüneli geçişlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Avusturya Tünellerinde Geçiş İçin Vinyet Nasıl Kullanılır?

Vinyet elde eden sürücüler Avusturya tünelleri için kendi araçlarının ön camına bunu dikkatli şekilde yerleştirilmelidir. Bunun yapılması büyük öneme sahiptir çünkü optik okuyucular vinyet olmayan araçlara anında tespit ediyor. Aracın ön camına düzgün şekilde yapıştırmak suretiyle Avusturya tünellerinden rahatlıkla geçiş sağlanabilir.