Avusturya Başbakanı Karl Nehammer koronavirüse yakalandı

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, virüsü güvenlik ekibinin 1 üyesinden kaptığını aktardı. Covid-19’a yakalanmasının ardından evde karantinaya girdiğini belirten Nehammer, “Şu an için resmi işlerimi video ve tele konferans yoluyla yürüteceğim” dedi.



Üç doz Covid-19 aşısı olan Nehammer’in herhangi bir semptom göstermediği ifade edilerek, Nehammer'ın eşi ve çocuklarının test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.



Nehammer yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında ise, iyi olduğunu ifade ederek, “Aşı olun, güçlenin, sizi yüksek bir ihitmalle ağır bir hastalıktan koruyacaktır" dedi.



Avusturya'da son 1 yıl içinde geçtiğimiz sene aralık ayında 3’üncü başbakan olarak göreve gelen Nehammer, Avusturya'da Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmeyi planlıyor.