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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 27.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Avrupa’nın gündemi Doğu Akdeniz

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Avrupa’nın gündemi Doğu Akdeniz
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Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz krizi, Berlin’deki iki kritik toplantıda ele alınıyor.

Almanya’nın başkenti Berlin, Doğu Akdeniz için kritik toplantılara ev sahipliği yapıyor. Dün başlayan AB savunma bakanları toplantısı bugün de devam edecek. Bugün başlayacak olan AB dışişleri bakanları toplantısı ise yarın sona erecek. Ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapan Almanya’nın Başbakanı Angela Merkel, bu çerçevede bu sabah Berlin’de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’le görüşecek.

‘MISIR’ YORUMU

Dünkü savunma bakanları toplantısının ardından ortak açıklama yapmak üzere basın salonuna gelen Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki diyalog kameralara yansıdı. Türkiye-Yunanistan gerginliğinin ele alındığı sohbet sırasında Borrell’in Alman Bakan’a, “Türkler Mısır’la yapılan anlaşmadan dolayı çok üzgün. Yunanların güvenilir olmadığını düşünüyorlar” dediği duyuluyor.

AB dışişleri bakanları toplantısına önceki gün Atina ve Ankara’da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ev sahipliği yapıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Andrea Sasse, bugünkü toplantının birinci gündem maddesinin Belarus, ikinci gündem maddesinin ise Türkiye olduğunu açıkladı. Sözcü, “Türkiye AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz’deki durum detaylı olarak tartışılacak” dedi. Toplantının gayriresmi olduğunu vurgulayan Sasse, bir karar çıkmayacağını belirtti. Yunanistan’ın, Türkiye’ye yönelik yaptırım listesi hazırlanması için baskı yaptığı biliniyor.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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