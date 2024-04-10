Avrupa’dan Trump hamleleri

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İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron, Trump ile görüştü. AB Dış Politika Temsilcisi ise Avrupa’nın ABD’ye güvenmek yerine kendi tedbirlerini alması gerektiğini söyledi.

CAMERON FLORİDA’YA ESKİ BAŞKAN’A GİTTİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Lord David Cameron, Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile salı günü görüşmeden önce Florida eyaletine giderek 2024 seçimlerinin Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile pazartesi günü eski başkanın malikânesinde akşam yemeği yedi. Cameron’ın daha seçimlere 7 ay olmasına rağmen ABD Başkanı Joe Biden ile değil de rakibi Trump ile baş başa bir akşam yemeği yemesi “Londra Trump yönetimine mi hazırlanıyor” sorularına sebep olurken; İngiliz hükümeti adına konuşan bir sözcü, olağandışı bir şeyin olmadığını savundu.

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SÖZCÜ: STANDART UYGULAMA

İngiliz sözcü pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Bakanların rutin uluslararası görüşmelerinin bir parçası olarak muhalefet adaylarıyla görüşmesi standart bir uygulamadır” dedi. Bakan Cameron’ın Blinken ile görüşmesinde ABD Kongresi’nde takılı kalan Ukrayna yardımlarıyla ilgili istişarelerde bulunması bekleniyor. Aynı zamanda Cameron, Blinken ile Gazze’deki yardım kuruluşu World Central Kitchen için çalışan üç İngilizin İsrail saldırısında ölümünü de gündeme getirmeye hazırlanıyor. (Yunus PAKSOY/WASHINGTON)

BORRELL: ‘ABD’YE GÜVENMEMELİYİZ’

AVRUPA Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’nın Ukrayna’daki savaş ve hibrit saldırılarla Birlik üyesi devletleri tehdit ettiğini belirterek Avrupa’da geniş çaplı bir çatışmanın artık fantezi olmadığını söyledi. Avrupa ülkelerinin savunmaya yatırım yapmasının ve askeri kabiliyetlerini arttırmasının önemine değinen Borrell, Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi olasılığını ima ederek güvenlik alanında Soğuk Savaş’tan bu yana bel bağlanan Amerikan şemsiyesinin her zaman açık olmayabileceği uyarısında bulundu.

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‘KİMİN YÖNETTİĞİNE BAĞLI’

Borrell, Brüksel’de yaptığı bir konuşmada, “Soğuk Savaş’tan bu yana güvendiğimiz ABD şemsiyesi her zaman açık olmayabilir. Belki de Washington’u kimin yönettiğine bağlı olarak, bizi koruması için Amerika’ya güvenemeyiz. Bir ittifak içinde bireysel üyelerin öncelikleri değişebilir... Savaşın kesinlikle eli kulağında. Avrupa’da yüksek yoğunluklu, konvansiyonel bir savaş artık bir fantezi değil” dedi. Trump, şubat ayında NATO’da savunma harcamalarını artırmayan ülkelerle ilgili ‘Rusya’yı faturayı ödemeyen ülkelere saldırmaya teşvik ederim’ demişti. (Güven ÖZALP/BRÜKSEL)