Avrupa’dan Libya’da ‘ateşkes’ çağrısı

Yazılı açıklamada, “Libya’daki tüm aktörlere kutsal Ramazan ruhundan esinlenerek gerçek bir ateşkes için görüşmeleri sürdürme çağrısı yapıyoruz” denildi. Bu konuda benzer bir çağrı yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Özel Temsilcisi Stephanie Turco Williams’a destek verdiklerini belirten dörtlü, çatışmaların sürdüğünün ve özellikle son haftalardaki gelişmelerin endişeleri artırdığının altını çizdi. Soruna siyasi çözüm bulunmasına yönelik yaklaşımla hareket edilmesi de açıklamadaki vurgular arasında yer aldı. Açıklamada, Libya’daki tarafların güçlerini ortak düşman olan mevcut salgınla mücadele için birleştirmeleri istendi.