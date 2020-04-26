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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 26.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Avrupa’dan Libya’da ‘ateşkes’ çağrısı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupa’dan Libya’da ‘ateşkes’ çağrısı
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Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio tarafından yapılan ortak açıklamada, Libya’da çatışmalara insani ara verilmesi istendi.

Yazılı açıklamada, “Libya’daki tüm aktörlere kutsal Ramazan ruhundan esinlenerek gerçek bir ateşkes için görüşmeleri sürdürme çağrısı yapıyoruz” denildi. Bu konuda benzer bir çağrı yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Özel Temsilcisi Stephanie Turco Williams’a destek verdiklerini belirten dörtlü, çatışmaların sürdüğünün ve özellikle son haftalardaki gelişmelerin endişeleri artırdığının altını çizdi. Soruna siyasi çözüm bulunmasına yönelik yaklaşımla hareket edilmesi de açıklamadaki vurgular arasında yer aldı. Açıklamada, Libya’daki tarafların güçlerini ortak düşman olan mevcut salgınla mücadele için birleştirmeleri istendi.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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