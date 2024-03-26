Avrupa'da 'yalnız kurt' alarmı: Fransa acil saldırı seviyesine geçti! Terör örgütü yeni yöntemler deniyor

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Fransa Moskova saldırısının ardından terör alarmını en yüksek seviyeye çıkardı. Başbakan Gabriel Attal resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdiklerini duyurdu.



Fransa güvenlik sistemindeülkeye bir tehdidin yakın olduğu düşünüldüğünde devreye sokuluyor. Alınan karar sonrası halka açık yerlerde güvenlik önlemlerinin artırılması, polis ve askerin devriye gezmesi bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkan Emmanuel Macron da Moskova saldırısı sonrası yaptığı açıklamada DAEŞ'in ülkelerinde birçok saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.



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İtalya da Fransa'yı takip ederek halka açık yerlerde güvenlik önlemlerini artırdı. Uluslararası ajansların yayınladığı görüntüler turistik alanlardaki polis yoğunluğu dikkat çekti.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Birleşik Krallık da DAEŞ tehdidi nedeni ile diken üstünde. Mirror gazetesine konuşan eski bir istihbarat görevlisi, Moskova'daki konser katliamı sonrası terör saldırılarının daha olası olduğu konusunda uyarıda bulundu.

'DAEŞ becerikli ve acımasız olduğunu kanıtladı' diyen istihbarat görevlisi, İngiltere'ye yönelik tehdidin Avrupa kıtasından daha farklı olacağını düşünüyor.



YENİ YÖNTEMLER DENİYORLAR: YALNIZ KURT SALDIRILARI OLABİLİR

Terör örgütünün yeni yöntemler denediğini öne süren kaynak, DAEŞ'in insanları radikalleştirip yeni üyeler kazanmak için internet üzerinden yalnız tipleri hedef alabileceğini iddia etti:

"Görünüşe göre yeni yöntemler deniyorlar. Birleşik Krallık'taki yeni üyeleri internet üzerinden radikalleştirmek için aktif olarak çalışacaklardır. Moskova saldırısı sonrası 'yalnız kurt' saldırıları artık daha olası."







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KÜRESEL HIRSLARI OLAN BİR ÖRGÜT

ABD'li New York Times gazetesi ise terör örgütü DAEŞ'in hiç bir kolunun Avrupa'ya gözünü diken 'DEAŞ-Horasan' kadar acımasız olmadığını ve örgütün küresel hırslarının olduğunu yazdı.

KİMDİR BU DEAŞ-H?

2013’te kurulan terör örgütü DEAŞ’ın Pakistan-Afganistan kolunu oluşturan DEAŞ-H ilk olarak 2014 sonlarında ortaya çıktı. Afganistan’da yönetimi ele geçiren aşırılıkçı Taliban’ı bile “ılımlı” gören DEAŞ-H bu ülkede hem ABD hem de Taliban güçlerinin saldırıları karşısında ağır kayıplar verse de terör eylemlerini sürdürüyor. Bu yılın başında İran’ın Kirman kentinde düzenlenen ve yaklaşık 100 kişinin ölümüne neden olan çifte bombalı saldırıyı da örgüt üstlenmişti.

PUTİN KARŞITI

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Uzmanlar ve siyasi analistler, Rusya’nın uzun süredir grubun hedefindeki ülkelerden biri olduğunu söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı olduğu belirtilen grubun, Afganistan, Çeçenistan ve Suriye’deki müdahaleleri nedeniyle Kremlin’i “elinde Müslüman kanı bulundurmakla” suçladığı belirtiliyor. Uzmanlar, DEAŞ-H’nin “Rusya’yı düzenli olarak Müslümanlara baskı yapan faaliyetlerin suç ortağı olarak gördüğünü” belirtirken, grubun ayrıca Moskova’ya karşı şikâyetleri olan bazı Orta Asyalı militanları da üye olarak kabul ettiği kaydediliyor.