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Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Moskova yakınlarındaki konser salonu saldırısının "önemli bir Rus istihbarat başarısızlığı" olduğunu ve bu saldırıdan dolayı Ukrayna'yı suçlama konusundaki ısrarın "Rusya'nın iç güvenliği ve sivil hayatları pahasına olabileceğini" söyledi.
Rusya'da bir konser salonunda en az 139 kişinin katledildiği son yirmi yılın en ölümcül iç saldırısının ardından, şüphelilerin mahkeme görüntüleri, işkenceye maruz kaldıkları iddialarını gündeme getirmişti. İşkence iddiaları ile ilgili Rusya sessizliğini korurken DEAŞ'tan Rusya'ya yeni bir tehdit geldi.
'Putin dahil tüm zalim Ruslara tehdit' başlığı ile yapılan paylaşımda 'Dikkat edin, rehin tutulan kardeşlerimizin intikamını alma fırsatımızın olmadığını düşünmeyin' denildi.
Tehdit mesajında 'Evet! Çok ağır, ölümcül, kanlı, yakıcı ve yıkıcı darbeler. Allah'ın izniyle bir katliam bekliyoruz. Çok yakında' ifadelerine yer verildi.
Newsweek bu paylaşımı 'IŞİD Putin'e Yeni Tehdit' başlığı ile okurlarına duyurdu. Daily Mail ise 'Putin'i ve Rusları 'katletmekle' tehdit ediyor' manşetini attı.
Bir başka İngiliz gazetesi Daily Star 'DEAŞ, Putin'e 'katliam beklemesini' söyledi' dedi. Mirror ise 'DEAŞ, Putin'i "kanlı" intikam almakla tehdit ettiği bildirildi' dedi.
Ukrayna lideri Zelenski Moskova saldırısını Ukrayna'ya bağladıktan sonra Putin'i 'kendi kendine konuştuğu' için eleştirdi. Zelenski 'Putin yine kendi kendine konuşuyordu ve bu yine televizyonda yayınlandı. Yine Ukrayna'yı suçluyor' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova konser salonu saldırısının 'Kiev rejiminin Rusya'ya yönelik saldırılarının bir parçası' olduğunu söyledi. Rus lider yaptığı açıklamada, saldırıyı bir 'gözdağı eylemi' olarak nitelendirdi ve Rus yetkililerin 'bundan kimin yararlanacağıyla ilgilendiğini' söyledi.
Sky News, saldırının DEAŞ görüntülerini ve militan grup tarafından yayınlanan bir görüntüyü analiz etti ve materyallerin ortaya çıkardığı şeyler hakkında uzmanlarla konuştu.
Washington Yakın Doğu Politikası Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacısı Aaron Zelin, saldırının kendisi, olaya karışan kişiler, saldırının tarzı ve medya kampanyasının tamamen DEAŞ'ı işaret ettiğini söyledi.
Moskova'daki konser salonu saldırısının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlenmesine rağmen Rusya, suçu sürekli olarak Ukrayna'ya atıyor.
Washington'un eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, Rusya Devlet Başkanı'nın halkının onun 'yanlış bilgilerini' kabul etmeye devam edeceğini varsayarak 'biraz tehlikeli' bir oyun oynadığını söyledi.
McFaul, 'Putin bu durumda bu terör saldırısında yanlış olanın yanlış olduğunu tanımladığı şekilde güvenilirliği kaybediyor' dedi.
Kremlin, konser salonu saldırısını IŞİD üstlenmesine karşın, Ukrayna’yı işaret etmeyi sürdürüyor. Moskova’daki saldırıdan çok kısa bir süre sonra Kiev’i sorumlu tutan ilk açıklamalar gelmeye başladı. Rus yetkililerin açıklamaları, basında çıkan haberler ve sosyal medyada yazılanlarla bir kampanyaya dönüştü.
BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify, Kiev'i suçlama kampanyasının nasıl geliştiğini inceledi. İlk suçlamalar, saldırıyla ilişkili haberlerin, sosyal medyada ortaya çıkmasının hemen ardından gelmeye başladı.
Kremlin yanlısı bazı bloggerlar, Cuma akşamı yapılan saldırıdan bir saat sonra Telegram'da Ukrayna'yı suçlayan paylaşımlar yapmaya başladı. Sergey Markov isimli uzman, saldırganların "İslamcı radikallere" benzediğini ifade ettiği mesajında, delil göstermeksizin saldırının "muhtemelen Kiev'den organize edildiğini" iddia etti.
Yaklaşık 40 dakika sonra ulusal yayın yapan bir tabloid gazete olan Moskovsky Komsomolets’te askeri uzman Roman Şkurlatov, Ukrayna güvenlik servislerini işaret eden açıklaması yer aldı. Saldırının duyulmasından yaklaşık iki saat sonra Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Ukrayna izinin tespit edilmesi halinde intikam sözü verdi.
Birkaç saat sonra, Rusya'nın bilinen televizyon kanallarından biri olan NTV’de, üst düzey bir Ukraynalı yetkilinin montajlı açıklaması yayınlandı. Oleksiy Danilov isimli yetkili söz konusu montajlı videoda, "Bugün Moskova'da olanlar çok eğlenceli. Onlar için bu tür eğlenceleri daha sık düzenleyeceğimize inanıyorum" diyordu.
BBC Verify, videonun iki farklı televizyon röportajından kesilerek hazırlandığını tespit etti. Bu iki röportaj da YouTube’da bulunuyor. Bunlardan ilki Danilov'la 19 Mart tarihinde yapılan bir röportaja ait. Üç gün önce yayınlanan ikinci röportajda ise Ukrayna'nın askeri istihbarat şefi Kirlo Budanov da yer alıyor.
Ancak Danilov'un NTV videosunda yer alan bazı sözleri orijinal röportajlarda duyulmuyor. Liverpool John Moores Üniversitesi'nde, BBC Verify için yapılan analiz, NTV videosunda sesin manipüle edildiğini gösterdi. Ancak araştırmacılar, Danilov'un sesinin yapay zeka tarafından mı üretildiğinden emin değil.
Rusya'nın baş araştırmacısı, Moskova'daki konser saldırısında ölenlerin sayısının 137'den 139'a yükseldiğini söyledi.