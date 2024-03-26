Ukrayna'yı suçlama kampanyası nasıl yayıldı?

Kremlin, konser salonu saldırısını IŞİD üstlenmesine karşın, Ukrayna’yı işaret etmeyi sürdürüyor. Moskova’daki saldırıdan çok kısa bir süre sonra Kiev’i sorumlu tutan ilk açıklamalar gelmeye başladı. Rus yetkililerin açıklamaları, basında çıkan haberler ve sosyal medyada yazılanlarla bir kampanyaya dönüştü.





BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify, Kiev'i suçlama kampanyasının nasıl geliştiğini inceledi. İlk suçlamalar, saldırıyla ilişkili haberlerin, sosyal medyada ortaya çıkmasının hemen ardından gelmeye başladı.





Kremlin yanlısı bazı bloggerlar, Cuma akşamı yapılan saldırıdan bir saat sonra Telegram'da Ukrayna'yı suçlayan paylaşımlar yapmaya başladı. Sergey Markov isimli uzman, saldırganların "İslamcı radikallere" benzediğini ifade ettiği mesajında, delil göstermeksizin saldırının "muhtemelen Kiev'den organize edildiğini" iddia etti.

Yaklaşık 40 dakika sonra ulusal yayın yapan bir tabloid gazete olan Moskovsky Komsomolets’te askeri uzman Roman Şkurlatov, Ukrayna güvenlik servislerini işaret eden açıklaması yer aldı. Saldırının duyulmasından yaklaşık iki saat sonra Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Ukrayna izinin tespit edilmesi halinde intikam sözü verdi.





Birkaç saat sonra, Rusya'nın bilinen televizyon kanallarından biri olan NTV’de, üst düzey bir Ukraynalı yetkilinin montajlı açıklaması yayınlandı. Oleksiy Danilov isimli yetkili söz konusu montajlı videoda, "Bugün Moskova'da olanlar çok eğlenceli. Onlar için bu tür eğlenceleri daha sık düzenleyeceğimize inanıyorum" diyordu.





BBC Verify, videonun iki farklı televizyon röportajından kesilerek hazırlandığını tespit etti. Bu iki röportaj da YouTube’da bulunuyor. Bunlardan ilki Danilov'la 19 Mart tarihinde yapılan bir röportaja ait. Üç gün önce yayınlanan ikinci röportajda ise Ukrayna'nın askeri istihbarat şefi Kirlo Budanov da yer alıyor.





Ancak Danilov'un NTV videosunda yer alan bazı sözleri orijinal röportajlarda duyulmuyor. Liverpool John Moores Üniversitesi'nde, BBC Verify için yapılan analiz, NTV videosunda sesin manipüle edildiğini gösterdi. Ancak araştırmacılar, Danilov'un sesinin yapay zeka tarafından mı üretildiğinden emin değil.