Avrupa’da tablo vahim

Avrupa ülkelerinin koronavirüsü frenlemek için aldıkları önlemler, olumsuz haberlerin gelmeye devam ettiği mevcut durumda henüz beklenen etkiyi yaratmadı. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü günlerini yaşayan Avrupa’nın önceliği, içinde bulunduğu vahim durumu aşmak için kilit önemdeki sağlık sistemini ayakta tutmak. Ekonomik çöküş kaygısının net şekilde zemin kazandığı çoğu ülkede alınan önlemlere halkın bir kısmının yeterli duyarlılığı göstermemesi daha sıkı önlemlerin devreye sokulmasına neden oluyor. Askerlerin devreye girmesi, parfüm şirketlerinin dezenfektan jel, tekstil firmalarının maske üretmeye başlaması gibi alışık olunmayan durumlar da giderek artıyor.

SAHRA HASTANELERİ

Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde virüs nedeniyle hastaneye yatırılanların sayılarının sürekli artması hastanelerin kapasitelerini zorlamaya başladı. Hastaneleri rahatlatmak için Almanya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde askerler görevlendirilerek, sahra hastaneleri oluşturulmasına hız verildi. Oteller, büyük sergi ya da toplantı salonları hastaneye çevriliyor, özel hastaneler devletin emrine geçiyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖNCELİK

Mevcut tabloda en önemli önceliklerden biri de sağlık görevlilerinin virüsten korunmasını sağlamak. Emekli doktorlar göreve çağrılırken, henüz mezun olmayan hemşire ve tıp öğrencilerinin gönüllü olarak çalışmasına izin veriliyor.

CEZALAR ARTIYOR

Bazı belediyelerin gece sokağa çıkma yasağı uyguladığı Fransa, mevcut tecridi uzatmayı ve genişletmeyi düşünüyor. Şu ana kadar 900 binden fazla kontrol gerçekleştiren Fransa, 40 binden fazla kişiye kurallara uymadığı için ceza kesti.

DRON DESTEĞİ

İspanya ve Belçika başta olmak üzere polis, kuralları hatırlatmak ve toplanmaları engellemek için dron kullanıyor. Özellikle parklar üzerinde uçuş gerçekleştiren dronlar aracılığıyla sesli uyarı mesajları yayınlanıyor ve gerekmesi halinde polisin müdahalesi sağlanıyor.