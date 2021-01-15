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Dünya
DHA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 18:31 | Son Güncelleme:

Avrupa'da koronavirüs aşı paniği! Teslimatlar azalacak

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Avrupa'da koronavirüs aşı paniği! Teslimatlar azalacak
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Norveçli sağlık yetkilileri, BioNTech ve ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının Norveç ve Avrupa’ya teslimatlarının azalacağını duyurdu. Şirketin üretim kapasitesini artıracağı ifade edildi.

Norveç Halk Sağlığı Dairesi (FHI), BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Avrupa genelinde ve Norveç'te teslimatlarında azalma ve gecikme olacağını duyurdu. FHI, Norveç’e yapılacak teslimatların yüzde 18 oranında azalacağını belirtti. FHI'den yapılan açıklamada, Söz konusu azalma, Avrupa ülkelerini de etkileyecektir. Pfizer'ın üretim kapasitesini yılda 1,3'ten 2 milyar doza çıkarmasının ne kadar süreceği henüz belli değil denildi. FHI Bulaşıçı Hastalıklar Önleme Uzmanı Geir Bukholm, FHI'nin söz konusu değişiklikten bugün haberdar edildiğini duyurdu.

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