Avrupa’da korona alarmı

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ARALIK 2019’dan beri dünyanın gündeminden düşmeyen COVID-19 pandemisi can almaya devam ediyor. Aşılama ve kısıtlama önlemleriyle salgın bir süre kontrol altına alınsa da, yeni varyantlar, aşı olanların bağışıklıklarının zamanla azalması ve aşı karşıtları nedeniyle salgın yeniden hortluyor. Özellikle Avrupa kıtasında endişe veren bir artış yaşanıyor. Avrupa’nın en yüksek nüfuslu ülkesi Almanya’da, çarşamba günü 34 bin yeni vaka kaydedilerek pandeminin başından bu yana günlük vaka rekoru kırıldı. Birçok ülke kısıtlama tedbirlerine geri dönüyor.

DSÖ: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Avrupa’daki artıştan dolayı ‘derin endişe’ duyduklarını açıkladı. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, “Bir kez daha, salgının merkezindeyiz” diyerek, yeni bir projeksiyona göre, Şubat 2022 itibariyle bölgede yarım milyon insanın daha korona nedeniyle hayatını kaybedebileceğini söyledi. Özellikle Avrupa’da üç ülkedeki kritik korona tablosu dikkat çekiyor.

ALMANYA PATLADI

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ALMANYA’da salgın gidişatı endişe veriyor. Önceki gün, ülkede son 24 saatte 34 bin kişi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son bir günde, koronadan 165 kişi de hayatını kaybetti. Yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluk git gide artarken, özellikle yaşlıların kaldığı bakımevlerinde ölümler arttı. Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ise pandeminin henüz atlatılmadığını belirterek, önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi. Spahn, “Aşı olmayanların pandemisini yaşıyoruz. Bütün gücüyle dördüncü dalga yaşanıyor” diye konuştu. (Ali MERCİMEK/MÜNİH)

RUSYA’DA REKOR

DOĞU Avrupa’nın önde gelen ülkesi Rusya, pandemide kâbusu yaşıyor. 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında ülkede kısmi kapanma ilan edilse de, salgının yayılma hızı kontrol altına alınamadı. Dün son bir günde 40 bin 217 yeni vaka tespit edildi, 1195 kişi de hayatını kaybetti. Pandeminin başından bu yana günlük ölümlerde ise rekor kırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı tıp akademisinden 250 doktor, salgınla mücadele için Moskova’ya sevk edildi. Avrupa’da aşılama oranın en düşük olduğu ülke olan Rusya’da bu oran yüzde 40. (Nerdun HACIOĞLU)

UKRAYNA’DA YENİ DALGA

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UKRAYNA salgında dördüncü dalgayı yaşamaya başladı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı’nın dün sabahki verilerine göre, son 24 saatte 27 bin 377 kişide virüs tespit edildi. Bu da pandeminin başından beri ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. 43 milyon nüfuslu Ukrayna’da, virüse bağlı ölümler de endişe veren boyutlara ulaştı. Son bir günde, virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 699 olarak kayıtlara geçti. Başkent Kiev, artan vakalar nedeniyle, 1 Kasım’dan itibaren “kırmızı bölge” ilan edilmiş ve şehirde tedbirler artırılmıştı.