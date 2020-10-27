Avrupa'da korkulan oldu! Rekor sayıda yeni vaka haberleri geliyor

Avrupa ülkelerinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçilemiyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 174 bin 880 testten 21 bin 994'ünün pozitif sonuçlandığı bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 564 bin 778'e ulaşırken, 255 bin 90 aktif vaka bulunduğu belirtildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 221 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının da 37 bin 700'e yükseldiği ifade edildi. Son 24 saatte 127 kişi daha yoğun bakıma alınırken, İtalya genelinde toplam bin 411 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

"MİLANO VE NAPOLİ'DE KARANTİNA ŞART"

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın danışmanlarından Dr.Walter Riccardi, virüs yayılımının en yüksek olduğu Milano ve Napoli kentlerinde karantina uygulamasının şart olduğunu söyledi. Ülke çapında karantina kısıtlamasına gerek duyulmadığını belirten Riccardi, "Milano ve Napoli'de virüs her yerde. Bu kentlerde otobüse binen, bir restorana, kafeye giren bir kişinin Covid-19 kapması çok olası" dedi.

İNGİLTEREDE SON 24 SAATTE 22 BİN 885 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI

İngiltere, (DHA)- İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 885 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 917 bin 575e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 885 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 367 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 917 bin 575e, toplam can kaybı ise 45 bin 357e ulaştı.

YUNANİSTAN MİLLİ EĞİTİM BAKANI KERAMEOS KOVİD-19'A YAKALANDI

Kerameos, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eşinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine test yaptırdıklarını duyurdu.

Eşinin ve kendisinin test sonuçlarının pozitif çıktığını ifade eden Niki Kerameos, şu anda izole olduklarını ve kendilerini iyi hissettiklerini aktardı.

VAKALAR HIZLA ARTIYOR

Öte yandan, Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, 1259 yeni vakanın tespit edildiği son 24 saatte 12 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Günlük vaka sayısının ilk defa 1000'i aştığı ülkede, 102 hastanın solunum cihazına bağlı durumda olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 32 bin 752'ye ulaştığı Yunanistan'da, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 593'e yükseldi.

Ülkede dün 715 yeni vaka tespit edilmiş, 95 hastanın solunum cihazına bağlı durumda olduğu açıklanmıştı.

Yunanistan'da önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 865 ile 21 Ekim'de kaydedilmişti.

ALMANYADA SON 24 SAATTE 9 BİN 320 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI

Almanya'da son 24 saatte 9 bin 320 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 459 bin 578e ulaştı.

Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 320 kişide daha virüs tespit edildiği, 56 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 459 bin 578e, toplam can kaybı ise 10 bin 238e ulaştı.

İSPANYA'DA İKİNCİ DALGADA EN YÜKSEK ARTIŞ



Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 98 bin 320 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, 18 bin 418 artışla bugün 1 milyon 116 bin 738 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 267 arttığı görüldü.

İstatistiklere göre 1 Mayıs'tan bu yana ve ikinci dalgada günlük ölüm sayılarında en yüksek artış kaydedildi.

Bakanlık, son 7 günde 746 kişinin salgından hayatını kaybettiğini, toplam sayının 35 bin 298'e çıktığını duyurdu.

İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında Kovid-19'un en yoğun görüldüğü yerler Madrid, Katalonya, Aragon, Bask, Navarra ve Galisya olarak öne çıktı.

Olağanüstü hal ilan edilerek gece sokağa çıkma yasağının getirildiği İspanya'da, pazar ve pazartesi günleri yapılacak Katolik dini bayramı (Azizler Günü) tatili dolayısıyla ülkenin büyük bölümünde şehirlerarası ulaşımın kısıtlanması öngörülüyor.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 299 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 371 olurken, vaka sayısı 124 bin 432'ye ulaştı.

Yeni vakaların yüzde 63'ünün ülkenin kuzey bölgesinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, Portekiz'in Roma Büyükelçiliği, internet sitesinden yaptığı açıklamada, İtalya'da yaşayan vatandaşlarına "AB ülkelerinde genel karantina ilan edilme, uçuşların durdurulup sınırların yeniden kapanma riskine karşı bir an önce ülkeye dönmeleri" çağrısında bulundu.