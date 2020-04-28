Avrupa’da esnetme adımları sürüyor

NORVEÇ: Önlemlerin gevşetilmesinde okullara öncelik veren ülkeler arasında yer alan Norveç ilk etapta kreşleri ve 11 yaşına kadar olan sınıfları açmıştı. Dünden itibaren de ortaokul seviyesindeki sınıflarda eğitime geçildi. Eğitim, öğrenci sayısı 15’e düşürülmüş sınıflarda veriliyor. Norveç’in 30 Nisan’da yeni gevşetme adımlarını açıklaması bekleniyor.

İSPANYA: Mayıs’ta ikinci aşamaya geçme hazırlığında olan İspanya, önceki gün, altı haftadan bu yana ilk kez 14 yaşından küçük çocukların günde bir kez ve bir ebeveyn eşliğinde dışarıya çıkmalarına izin verdi. Gelecek haftadan itibaren herkese yürüme ve bireysel sportif faaliyet izni verilmesi planlanıyor.

FRANSA: Şu ana kadar belirgin bir kural esnetmesine gitmeyen Fransa’da çıkış stratejisine yönelik hazırlıklar sürüyor. Başbakan Edouard Philippe, 11 Mayıs’tan itibaren gevşetilecek kurallara yönelik planı bugün parlamenterlere sunacak. Ülkede okulların açılma tarihi konusunda yoğun bir tartışma yaşanıyor.



