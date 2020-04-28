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Dünya
Güven ÖZALP/BRÜKSEL
Haber Giriş: 28.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Avrupa’da esnetme adımları sürüyor

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupa’da esnetme adımları sürüyor
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Avrupa’nın birçok ülkesinde salgın önlemlerini gevşetme adımları kademeli olarak devreye sokulmaya devam ediliyor.

NORVEÇ: Önlemlerin gevşetilmesinde okullara öncelik veren ülkeler arasında yer alan Norveç ilk etapta kreşleri ve 11 yaşına kadar olan sınıfları açmıştı. Dünden itibaren de ortaokul seviyesindeki sınıflarda eğitime geçildi. Eğitim, öğrenci sayısı 15’e düşürülmüş sınıflarda veriliyor. Norveç’in 30 Nisan’da yeni gevşetme adımlarını açıklaması bekleniyor.

İSPANYA: Mayıs’ta ikinci aşamaya geçme hazırlığında olan İspanya, önceki gün, altı haftadan bu yana ilk kez 14 yaşından küçük çocukların günde bir kez ve bir ebeveyn eşliğinde dışarıya çıkmalarına izin verdi. Gelecek haftadan itibaren herkese yürüme ve bireysel sportif faaliyet izni verilmesi planlanıyor.

FRANSA: Şu ana kadar belirgin bir kural esnetmesine gitmeyen Fransa’da çıkış stratejisine yönelik hazırlıklar sürüyor. Başbakan Edouard Philippe, 11 Mayıs’tan itibaren gevşetilecek kurallara yönelik planı bugün parlamenterlere sunacak. Ülkede okulların açılma tarihi konusunda yoğun bir tartışma yaşanıyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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