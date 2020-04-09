Avrupa’da alarm zilleri

Koronavirüsün yayılmasını frenlemek amacıyla uygulanan sıkı tecrit kuralları Avrupa ekonomilerinde alarm zillerinin çalmaya başlamasına neden oldu. Önemli ekonomiler barış döneminde örneğine rastlanmamış şekilde küçülme sinyali verirken günlük hayatın devamı açısından yaşamsal önemdeki tarım sektörü felç olma aşamasında. Mevcut tablo, kamu sağlığına zarar vermeden ekonomik aktiviteyi canlandırma arzusunda olan Avrupa ülkelerini virüsle mücadele önlemlerini gevşetip gevşetmeme konusunda giderek yoğunlaşan bir tartışmayla karşı karşıya bıraktı.

EKONOMİLER ÇATIRDIYOR

Avrupa Birliği’nin motoru olan iki ülkeden gelen sinyaller duyulan endişenin temelden yoksun olmadığını gösterir nitelikte. Almanya’nın, yakın tarihinde görülmemiş bir şekilde, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.8’lik bir küçülme yaşayacağı öngörülüyor. Yıllık düzeyde daralmanın ise yüzde 4.2 olması öngörülüyor. Fransa Merkez Bankası da ülkenin resesyona girdiğini teyit etti. İlk çeyrek için yüzde 6 olarak belirlenen küçülme, ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en kötü oran. Ekonomideki kara tablo sadece bu ülkelerle sınırlı değil. Bir yandan talebin düşmesi diğer yandan üretim zincirinin büyük bölümünün tecrit önlemleri kapsamında durması Avrupa ülkelerinin çifte ekonomik şok yaşaması sonucunu doğuruyor.

İŞSİZLİK PATLADI

CovId-19 salgını istihdamı da eşi benzeri görülmemiş şekilde etkiliyor. Asya ve Amerika ekonomilerine oranla daha fazla koruyucu önlemlere sahip olan Avrupa’da işsizlik oranlarında patlama yaşanıyor. Almanya’da martta kısmi işsizlik başvurusu yapan işletmelerin sayısı 500 bini aştı. Fransa’daki başvurular 6.3 milyon kişi düzeyinde. İşsizlik ödemeleri de Avrupa ülkelerini ciddi şekilde zorlayan bir boyuta ulaştı.

MEVSİMLİK İŞÇİ KRİZİ

AB ülkelerinin çoğunun sınırlarını kapatması tarım sektörünü vurdu. İspanya’dan Polonya’ya kadar çok sayıda ülkenin, ihtiyacı olan yüzbinlerce mevsimlik işçiden yoksun kalması nedeniyle mahsuller toplanamıyor. Krizin derinleşmesi üzerine AB Komisyonu mevsimlik işçilerin geçişlerinin kolaylaştırılmasını talep etti. Başlangıçta giriş yasağı uygulayan Almanya kuralları gevşetti. Belçika ise ülkedeki işsizlere daha fazla ödeme yaparak mevsimlik işçi açığını kapatma çabasında.