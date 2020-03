Son dakika haberler: Avrupa'da corona virüs alarmı... Salgının yeni merkezi mi oluyor?

Çin’den Avrupa’ya kadar yayılan korona virüs etkilerini arttırarak devam ediyor. Avrupa’da korona virüsünden en fazla etkilenen İtalya’da can kaybı artarken, ülkedeki sağlık sistemi de çöktü. İtalya’nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı İspanya’nın Avrupa’nın tehlike merkezi haline gelmesinden endişe ediliyor.



Ülkede dün en kötü verilerin elde edildiği ve bir günde 462 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir günde kaydedilen 462 can kaybının ardından ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 311’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısının ise 35 bin 136 olduğu açıklandı.



Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Barselona sokakları sessizliğe gömüldü. Barselona’nın ünlü caddeleri ve meydanları ıssız kaldı.



Ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar sonucu sokaklar sessizliğe gömüldü. Başbakan Pedro Sanchez, “Önümüzde zor günler var” demişti.



DÜNYA GENELİNDE CORONA VİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 382 BİNİ GEÇTİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip Corona Virüs vaka sayısını 382 bin 19 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 16 bin 565 kişi öldü ve 102 bin 431 kişi iyileşti.