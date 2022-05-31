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Avrupa yasağı tartışırken Sırbistan, Putin ile gaz anlaşması yaptı

#Avrupa Birliği#Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic#Doğalgaz
Avrupa yasağı tartışırken Sırbistan, Putin ile gaz anlaşması yaptı

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yaptırımları arttırmayı değerlendirdiği bir ortamda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moskova ile üç yıllık yeni bir doğalgaz alım anlaşması imzalayacaklarını duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vucic, anlaşmanın kendileri için “son derece elverişli” olduğunu söyledi. Anlaşmanın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un haziran ayı başlarında Belgrad’a yapması beklenen ziyaret sırasında imzalanacağı değerlendiriliyor.

AB’YE ADAY ÜLKEDE HALK RUSYA YANLISI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Balkanlardaki doğalgaz stok alanının genişletilmesi konusunu da Putin ile görüştüğünü söyledi. Vucic, “Putin, görüşmek istediğim herhangi bir şey olursa onu aramamı söyledi” diye konuştu. Etrafı AB ülkeleriyle çevrili olduğundan Birlik, Rusya’dan gelen arzı kesmeye karar verirse Sırbistan’ın doğalgazı nasıl alacağı belirsiz. Sırbistan AB aday ülkesi olsa da anketler, halkın çoğunun Moskova ile yakınlaşmaktan yana olduğuna işaret ediyor.

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RUSYA, HOLLANDA’YA GAZI KESTİ

Rus enerji devi Gazprom, Hollanda’ya doğalgaz akışını kesti. Hollanda devlet enerji şirketi GasTerra, Moskova’nın gaz ödemelerini ruble ile yapma talebini kabul etmedikleri için bugünden itibaren Rusya’dan gaz akışının kesildiğini açıkladı. Hollanda toplam gaz ihtiyacının yüzde 15’ini Rusya’dan sağlıyor. Hollanda’dan önce Finlandiya’ya aynı sebeple Rus gazının akışı durmuştu. Moskova yönetimi, “dost olmayan ülkeler” listesinde bulunan ülkelerin Rusya’dan aldıkları doğalgazın ödemesini ruble ile yapmalarını istiyor.

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#Avrupa Birliği#Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic#Doğalgaz

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