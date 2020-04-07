Avrupa koronayı frenledi mi

Koronavirüsün Avrupa’daki merkez üsleri İspanya ve İtalya’dan son günlerde gelen veriler ihtiyatlı bir iyimserlik oluşmasına neden oluyor. Bunun nedeni ise Avrupa’da ölü sayısı 50 bini geçerken salgının bu iki ülkede yavaşlama sinyalleri vermesi. Her ne kadar sayılar hâlâ çok yüksek olsa ve durum ciddiyetini korusa da artış hızının geçen aya göre belirgin düşüş göstermesi ve durağanlığın yerleşmeye başlaması umudu artırıyor.

İSPANYA 4 GÜNDÜR İNİŞTE

İspanya’da dünkü verilere göre ölü sayısı dört gün üst üste düştü ve son iki haftanın en alt seviyesine inerek 637 oldu. Geçen perşembe virüsten ölenlerin sayısı 950 ile günlük rekoruna ulaşmıştı. Yeni vaka sayısında da yüzde 3.3’lük artış söz konusu. 21 Mart’ta artış oranı yüzde 24.8 düzeyindeydi. Toplam vaka 135.032’ye yükseldi. İspanya Sağlık Bakanlığı Acil Servis Koordinasyon Birimi’nden Maria Jose Sierra, “Bu rakamlar gözlemlemekte olduğumuz düşüş eğilimini teyit ediyor” dedi.

İTALYA TEMKİNLİ İYİMSER

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, Covid-19 vakalarına ilişkin veri eğrisinin bir süredir düz devam ettiğini, düşüş eğilimin başladığını belirtti. Brusaferro, sayıların aşağı yönlü devam etmesi halinde karantina tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilebileceğini söyledi. Pazar günlük can kaybı 525’e gerileyerek 19 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dünkü ölü sayısı 636 olduysa da yeni vaka sayısında ciddi düşüş yaşandı. Pazar günü 2.972 olan yeni hasta sayısı dün 1.941 olarak gerçekleşti.

ALMANYA DA HIZ KESTİ

Yüksek vaka sayısına rağmen düşük ölüm oranıyla dikkat çeken Almanya’dan da olumlu işaretler geliyor. Almanya’da, yeni vaka sayısı dördüncü gün üst üste azaldı. Dün itibariyle son 24 saatte 3.677 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Toplam vaka sayısı 95.391’e yükseldi. Ölü sayısıysa, son 92 can kaybıyla 1.434’e yükseldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, tedbirlerin sürmesi gerektiğini söyledi.

FRANSA’DAN İYİ SİNYAL

Avrupa’da virüs nedeniyle ölümlerde üçüncü olan Fransa’da da sıkı önlemlerin sonuçları alınıyor. Ölüm ve hastaneye yatanların sayısı yüksek seviyede olmayı sürdürse de sağlık yetkilileri olumlu bir tablonun oluşmaya başladığı görüşünde. Paris’in de içinde bulunduğu Ile De France’ın Bölgesel Sağlık Birimi Sorumlusu Aurelien Rousseau, yoğun bakım ünitelerine gelen vakaların artışında düşüş gözlemlendiğini belirtti.

AVUSTURYA YASAKLARI GEVŞETECEK

Koronavirüsle mücadele kapsamında erken ve sıkı önlemler alan Avusturya, normalleşme yönünde adım atan ilk Avrupa Birliği ülkesi olma yolunda. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 14 Nisan’dan itibaren birinci derecede önemli olmayan küçük iş yerlerinin açılacağını açıkladı. Kamuya açık alanlarda maskeyi zorunlu kılan Avusturya, 1 Mayıs’tan itibaren ise tüm mağazaları, alışveriş merkezlerini ve kuaförleri açmayı planlıyor. Evden çıkmaya yönelik kısıtlamaların en az nisan sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Bu ülkede vaka sayısı 12.261, can kaybı ise 220.