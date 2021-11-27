Avrupa Konseyi Başkanı Michel'in Japonya ziyareti ertelendi

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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmek üzere Pazartesi günü Japonya'ya yapacağı açıklanan ziyaretin Covid-19 riski nedeniyle ertelendiği bildirildi. Japonya'nın ardından Çarşamba günü DE Güney Kore'ye giderek Devlet Başkanı Moon Jae-İn ile temaslarda bulunacağı açıklanan Michel'in her iki programının da gezilerde yer alacak bir heyet üyesinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle askıya alındığı açıklandı.

DÜNYA GÜNDEMİ MASADA OLACAKTI



Avrupa Konseyi Başkanı olarak Japonya'yı ilk kez ziyaret edeceği açıklanan Michel'in, ziyareti sırasında Başbakan Kishida ile iklim değişikliği karşısında alınacak önlemler, Japonya-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve AB'nin Çin politikası gibi küresel-bölgesel konuları ele alması bekleniyordu.