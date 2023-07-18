Avrupa kavruluyor... Dünya Meteoroloji Örgütü'nden rekor uyarısı!

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WMO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Dünya Meteoroloji Örgütü, yoğun sıcak hava dalgalarının ABD'nin güneyi, Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Çin dahil Asya'daki bazı ülkeleri etkisi altına alması nedeniyle olası yeni sıcaklık rekorlarını inceleyecek. Bazı ülkeler ulusal sıcaklık rekorları da kırabilir. Bunlar WMO'nun Küresel İklimin Durumu raporuna yansıtılacaktır” denildi.

SİCİLYA’DA YENİ SICAKLIK REKORU KIRILABİLİR

Açıklamada, İtalya’nın güneyindeki Sicilya adasında 11 Ağustos 2021’de hava sıcaklığının 48.8 derece olarak kaydedildiği ve bunun Avrupa’daki hava sıcaklığı rekoru olduğu ifade edildi. WMO, “Önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının şiddetlenmesiyle bu rekorun kırılması mümkündür. Avrupa için doğrulanmış bir önceki en yüksek sıcaklık rekoru 48 derecedir ve 10 Temmuz 1977'de Atina'da kırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.



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WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, yaptığı açıklamada, “Isınan iklimimizde giderek daha sık görülen aşırı hava koşulları, insan sağlığı, ekosistemler, ekonomiler, tarım, enerji ve su kaynakları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu durum, sera gazı emisyonlarının mümkün olduğunca hızlı ve derinlemesine azaltılmasının artan aciliyetinin altını çizmektedir. Buna ek olarak, toplumun ne yazık ki yeni normal haline gelen bu duruma uyum sağlamasına yardımcı olmak için çabalarımızı arttırmalıyız” dedi.

AVRUPA KAVRULUYOR

Avrupa'da 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 45 dereceye yaklaştığı İspanya'da yazın başından bu yana 3'üncü sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı. Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Endülüs Özerk Bölgesi'ne bağlı Andujar kasabasında termometreler 44.8'i, Jaen kentinde ise 44.7'yi gösterdi.



Ülkede aşırı sıcakların etkili olmasıyla başlayan La Palma Adası'ndaki orman yangınlarında 4 bin 500 hektar alan küle döndü, 4 bin 255 kişi ise bölgeden tahliye edildi.



Sardinya ve Sicilya adalarında termometrelerin dün 43 dereceyi gördüğü İtalya'da aşırı sıcaklar 10 gün boyunca etkili olacak. Sardinya’da bugün öğlen saatlerinde sıcaklığın 46 dereceye ulaşması bekleniyor.İtalya Sağlık Bakanlığı, bölgesel hükümetlere devlet hastanelerinin acil servislerinde sıcak havaya bağlı sağlık sorunları bulunanlara hızlı müdahale amacıyla bir kod oluşturmasını önerdi. Bakanlık, gerekli durumlarda doktorların çalışma saatlerinin arttırılabileceğini açıkladı.Avrupa’da geçtiğimiz yıl rekor sıcaklıklar nedeniyle 61 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.