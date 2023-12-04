Avrupa kara gömüldü

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ALMANYA’nın çeşitli kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik tamamen altüst oldu. Özellikle ülkenin güneyinde ve Baden-Württemberg eyaletinin bazı kesimlerinde ciddi olumsuzluklar yaşandı. Meteoroloji, ısının eksi 15’e kadar düştüğü Münih’te bir gecede 44 santim kar yağışı düştüğünü açıkladı. Yoğun kar yağışı ve pistin buz tutması nedeniyle 320 uçuş iptal edildi. Münih ve çevresinde hafta sonunda tren, tramvay, otobüs ve metro seferleri tamamen durduruldu. Birçok trafik kazası meydana gelirken, kent merkezinde olduğu gibi otoyollarda da kuyruklar oluştu. Trafik kazaları nedeniyle bazı kesimlerdeki otoyollarda 25 km’lik kuyruklar oluştu. Yoğun kar yapışı nedeniyle bazı bölgelerde elektrikler kesildi. Ağaç dallarının kopması nedeniyle elektrik hatlarında meydana gelen arızalar yüzünden trenler yolda kalırken, yolcular geceyi vagonlarda geçirdi. Bayern Münih ile Union Berlin arasında cumartesi günü öğleden sonra oynanması beklenen maç da iptal edildi.

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19 SAAT YOLDA KALDILAR

İngiltere’de de yoğun kar yağışı ve eksi 8 dereceye kadar düşen sıcaklıklar hayatı felç etti. 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ulaşımı engelledi. Ülkenin kuzeybatısındaki Cumbria bölgesinde birçok kişi yollarda 19 saat mahsur kaldı. Yetkililer bölge halkına zorunlu olmadıkça evlerinde kalma çağrısı yaptı.