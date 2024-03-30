Avrupa DEAŞ yüzünden alarmda

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İsrail’in Ekim 2023’te başlayan Gazze saldırılarının ardından, terör örgütlerinin olası eylemlerine karşı alarm durumuna geçen Avrupa’nın tedirginliği, geçen hafta Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşanan DEAŞ saldırısıyla arttı. Terör örgütü DEAŞ, Horasan kolunun Moskova Crocus konser salonunda 140 kişinin ölümüne yol açan saldırısını “öven” bir açıklama yayınladı. Açıklamada, DEAŞ destekçilerine dünyanın her yerinde, özellikle ABD, Avrupa ve İsrail’de “haçlıları hedef alma” çağrısı yapıldı.

PARİS AVRUPA’DAN ASKER İSTEDİ

DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerine karşı operasyonlara hız veren Avrupa ülkeleri, önlemleri de sıkılaştırıyor. Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olan Fransa, 22 Mart’ta Moskova’da gerçekleşen saldırının ardından ülkedeki terör alarmı seviyesini yükseltmişti. Paris hükümeti son olarak yüz binlerce kişinin katılacağı Olimpiyat oyunlarında güvenliğe yardım için Avrupa’dan asker talep etti. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir savunma yetkilisi, “birkaç ülkenin ihtiyaçların büyük olduğu alanlarda Fransa’yı güçlendireceğini” kaydetti. Polonya ve Almanya Olimpiyatlar için “Fransa tarafından kurulan uluslararası bir koalisyona” katılacaklarını doğruladı. Fransa Başbakanı Gabriel Attal hafta başında, İslamcı aşırılık yanlılarının iki eyleminin engellendiğini belirterek “Terör tehdidi gerçek ve güçlü” demişti.

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PASKALYA ÖNCESİ TEDİRGİNLİK

Almanya ise, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çevresinde güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak “geçici sınır kontrolleri uygulanacağını” duyurdu. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 14 Haziran’da başlayacak turnuva için “Olası tehditlere karşı hazırlanıyoruz” açıklamasında bulundu. Fransa’nın ardından terör alarmı seviyesini yükselten İtalya, pazar günü kutlanacak Paskalya Bayramı sırasında ülke genelinde terörle mücadele tedbirlerinin artırılacağını duyurdu.