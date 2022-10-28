Avrupa'da panik ve belirsizlik sürüyor! Fiyatlar fırladı, odun stoklarına alarm takıldı...

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrasında kıtaya giden doğalgaz akışını kesmesiyle tetiklenen Avrupa'nın enerji krizi, havaların soğumasıyla daha da dramatik bir hal aldı.

AVRUPA BÜYÜK BİR BİLİNMEZLİĞİN İÇİNDE

Yaz aylarında tavan yapan doğalgaz ve elektrik fiyatları, bir yandan gaz depolarını doldurup bir yandan tasarruf önlemlerini devreye sokan AB ülkelerinin verdikleri yoğun mücadelenin etkisiyle düşüşe geçti. Ancak uzmanlar bu kısa soluklanmanın uzun sürmeyeceği görüşünde.

Avrupa'nın hala büyük bir bilinmezliğin içinde olduğunu vurgulayan uzmanlar, Ukrayna'daki savaş, Rusya ile ilgili sorunlar ve hava durumu gibi olayların her an enerji fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltebileceğini iddia ediyor.



Enerji fiyatlarındaki yükseliş Avrupalıları oduna yöneltti

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FİYATLAR FIRLADI, ODUNLARA ALARM TAKILDI

Avrupa genelinde havaların şimdiye kadar mevsim normallerine göre ılıman kalması ülkelerin işini kolaylaştırdı. Ancak havaların soğumasıyla beraber ısınma ile ilgili endişeler arttı.

Doğalgaz kıtlığı nedeni ile odun gibi daha ucuz ısıtma kaynaklarına yönelen insanların stok yapması sonrası odun fiyatları fırladı, hırsızlık ve dolandırıcılık haberleri gelmeye başladı. Ormancılar, değerli stoklarına alarm takarken artan hava kirliliği ve ağaç kesiminin çevresel etkisi hakkında korkular artıyor.



Oduncular hırsızlık olayları arttığı için stoklarına alarm takıyor ve GPS cihazları ile takip ediyor.

Yakacak oduna artan talep sadece Moldova gibi daha fakir ülkelerle sınırlı değil, kıtanın zengin ülkeleri olan Almanya, İngiltere, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde de talebin arttığı ve fiyatların yükseldiği görülüyor.

FIRINLARDAN HASTANE ÖRTÜLERİNE KADAR HER ŞEY SORUN

Elbette enerji krizinin vurduğu Avrupa'da tek sorun ısınma değil. Camdan plastiğe hatta temiz hastane örtülerine kadar her şeyin tedarikinde yaşanan sorunlar hükümetleri çaresiz bırakıyor.

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Fransa'da kepenk kapatmak zorunda kalan fırın sahipleri düzenledikleri protesto ile yaşadıkları sorunlara dikkat çekmeye çalıştı. Almanya ise hastane örtülerini yıkayan çamaşırhanelerin harcadığı enerjiyi tartışıyor.



Öte yandan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Euronews'e verdiği demeçte, Avrupa ekonomisinin Ukrayna'daki savaşının tetiklediği enerji krizinden kötü bir şekilde etkileneceğini ve euro kullanan 19 ülkenin en az yarısının resesyona girme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

Georgieva ülkelerin isimlerini vermedi ancak "Avrupa, enerji fiyatlarındaki artıştan ciddi şekilde etkileniyor. Euro bölgesindeki ülkelerin yarısının en az dörtte iki oranında negatif büyüme yaşamasını bekliyoruz. Yani bir resesyon." ifadelerini kullandı.



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"2023, 2022'den daha zor olacak. Avrupa için önümüzdeki kış, bu kıştan bile daha sert olabilir" uyarısında bulunan IMF Başkanı arz-talep uyumsuzluğunu yeniden dengelemek için ana odağın enerji tasarrufu üzerinde kalması gerektiğini söyledi.