Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa'da panik ve belirsizlik sürüyor! Fiyatlar fırladı, odun stoklarına alarm takıldı...

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPA#Enerji Krizi#Imf
Avrupada panik ve belirsizlik sürüyor Fiyatlar fırladı, odun stoklarına alarm takıldı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 12:02

Enerji krizinin vurduğu Avrupa'daki panik ve belirsizlik sürüyor. Havaların soğumasıyla insanlar ısınmak için oduna yönelirken, hırsızlık olaylarının artması nedeni ile odundular değerli stoklarına alarm takmaya başladı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva enerji krizi ile ilgili yaptığı açıklamada 2023 yılının 2022 yılından çok daha kötü geçeceğini belirterek Euro bölgesindeki ülkelerin yarısının resesyon riski ile karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrasında kıtaya giden doğalgaz akışını kesmesiyle tetiklenen Avrupa'nın enerji krizi, havaların soğumasıyla daha da dramatik bir hal aldı.

AVRUPA BÜYÜK BİR BİLİNMEZLİĞİN İÇİNDE

Yaz aylarında tavan yapan doğalgaz ve elektrik fiyatları, bir yandan gaz depolarını doldurup bir yandan tasarruf önlemlerini devreye sokan AB ülkelerinin verdikleri yoğun mücadelenin etkisiyle düşüşe geçti. Ancak uzmanlar bu kısa soluklanmanın uzun sürmeyeceği görüşünde.

Avrupa'nın hala büyük bir bilinmezliğin içinde olduğunu vurgulayan uzmanlar, Ukrayna'daki savaş, Rusya ile ilgili sorunlar ve hava durumu gibi olayların her an enerji fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltebileceğini iddia ediyor.

Avrupada panik ve belirsizlik sürüyor Fiyatlar fırladı, odun stoklarına alarm takıldı...

Enerji fiyatlarındaki yükseliş Avrupalıları oduna yöneltti

Haberin Devamı

FİYATLAR FIRLADI, ODUNLARA ALARM TAKILDI

Avrupa genelinde havaların şimdiye kadar mevsim normallerine göre ılıman kalması ülkelerin işini kolaylaştırdı. Ancak havaların soğumasıyla beraber ısınma ile ilgili endişeler arttı.

Doğalgaz kıtlığı nedeni ile odun gibi daha ucuz ısıtma kaynaklarına yönelen insanların stok yapması sonrası odun fiyatları fırladı, hırsızlık ve dolandırıcılık haberleri gelmeye başladı. Ormancılar, değerli stoklarına alarm takarken artan hava kirliliği ve ağaç kesiminin çevresel etkisi hakkında korkular artıyor.

Avrupada panik ve belirsizlik sürüyor Fiyatlar fırladı, odun stoklarına alarm takıldı...

Oduncular hırsızlık olayları arttığı için stoklarına alarm takıyor ve GPS cihazları ile takip ediyor.

Yakacak oduna artan talep sadece Moldova gibi daha fakir ülkelerle sınırlı değil, kıtanın zengin ülkeleri olan Almanya, İngiltere, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde de talebin arttığı ve fiyatların yükseldiği görülüyor.

FIRINLARDAN HASTANE ÖRTÜLERİNE KADAR HER ŞEY SORUN

Elbette enerji krizinin vurduğu Avrupa'da tek sorun ısınma değil. Camdan plastiğe hatta temiz hastane örtülerine kadar her şeyin tedarikinde yaşanan sorunlar hükümetleri çaresiz bırakıyor.

Haberin Devamı

Fransa'da kepenk kapatmak zorunda kalan fırın sahipleri düzenledikleri protesto ile yaşadıkları sorunlara dikkat çekmeye çalıştı. Almanya ise hastane örtülerini yıkayan çamaşırhanelerin harcadığı enerjiyi tartışıyor.

Avrupada panik ve belirsizlik sürüyor Fiyatlar fırladı, odun stoklarına alarm takıldı...

IMF'DEN KORKUTAN UYARI: ÜLKELERİN YARISI RESESYON RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

Öte yandan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Euronews'e verdiği demeçte, Avrupa ekonomisinin Ukrayna'daki savaşının tetiklediği enerji krizinden kötü bir şekilde etkileneceğini ve euro kullanan 19 ülkenin en az yarısının resesyona girme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

Georgieva ülkelerin isimlerini vermedi ancak "Avrupa, enerji fiyatlarındaki artıştan ciddi şekilde etkileniyor. Euro bölgesindeki ülkelerin yarısının en az dörtte iki oranında negatif büyüme yaşamasını bekliyoruz. Yani bir resesyon." ifadelerini kullandı.

Avrupada panik ve belirsizlik sürüyor Fiyatlar fırladı, odun stoklarına alarm takıldı...

2023, 2022'DEN DAHA ZOR OLACAK

Haberin Devamı

"2023, 2022'den daha zor olacak. Avrupa için önümüzdeki kış, bu kıştan bile daha sert olabilir" uyarısında bulunan IMF Başkanı arz-talep uyumsuzluğunu yeniden dengelemek için ana odağın enerji tasarrufu üzerinde kalması gerektiğini söyledi.

Gözden Kaçmasın

Rusyanın Ölüler Ordusu Bakhmutta... Zelenskiden tepki: Bu çılgınlıkRusya'nın 'Ölüler Ordusu' Bakhmut'ta... Zelenski'den tepki: 'Bu çılgınlık'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPA#Enerji Krizi#Imf

BAKMADAN GEÇME!

Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık
Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020

BAKMADAN GEÇME!

Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık
Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020