Avrupa 30 bini geçti

Çok değil, sadece iki hafta önce salgının yeni merkezi ilan edilen kıtada, vaka sayısı 450 bini aştı, can kaybı 30 bini geçti. Salgının Avrupa’daki merkez üssü ise 13 bin ölü ve 110 bine yakın hasta sayısıyla İtalya. Bunu İspanya, Almanya, Fransa ve AB’den henüz ayrılan İngiltere izliyor.

İTALYANLAR AB’YE TEPKİLİ

Dünya genelinde en çok ölüm yaşanan ülke, karantinadaki üçüncü haftasına girdi. İtalya’daki ölümler, İspanya ile birlikte Avrupa’daki toplam kaybın dörtte üçünü oluşturuyor. Şimdiye dek 105.792 vaka kaydedilen ülkede, 13.155 kişi öldü. İtalya’da, Avrupa Birliği’ne (AB) tepki furyası da başladı. Birçok İtalyan siyasetçi AB’yi koronavirüs ile mücadelesinde İtalya’nın yanında olmamakla suçladı. Ülkede tepki olarak AB bayraklarının indirilip, yerine İtalyan bayraklarının asıldığı görüldü.

İSPANYA’DA EK YARDIM PAKETİ

İspanya’da COVID-19 nedeniyle can kaybı dün itibariyle son 24 saatte 864 artarak 9.053’e yükseldi. Vaka sayısı da 102.136’ya çıktı. Başkent Madrid’te 11 otel 704 koronavirüs hastasının tedavisi için kullanılıyor. Bu otellerde, iyileşmekte olan ancak evde karantina imkanı olmayan hastalar kalıyor. 14 Mart’tan bu yana olağanüstü halin ilan edildiği İspanya’da, sol koalisyon hükümeti, üçüncü ekonomik yardım paketini açıkladı. Tedbirler arasında, faturalarını ödeme sıkıntısı çeken ailelere yüzde 40’a varan indirimler yapılması, işini kaybeden veya geliri yüzde 40’tan fazla düşen ailelerde ipotek ödemelerinin en az 3 Mayıs’a kadar ertelenmesi, kira ödeyemeyecek durumda olanların evden çıkarılmalarının en az 6 ay askıya alınması gibi düzenlemeler yer alıyor. Fransa’da hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 32’ye yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 861 artışla 56 bin 989’a ulaştı. Son 24 saatteki rakamlar, Fransa’da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Fransa, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında Çin’i geride bıraktı. Fransa’da Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, salgından etkilenen 337 bin şirketin 3,6 milyon çalışanını işten çıkarttığını belirtti. İşten çıkarılan-lar maaşının yüzde 70’ni devletten işsizlik maaşı olarak alacak. Penicaud, bunun devlete maliyetinin 11 milyar Euro olduğunu kaydetti.