Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, 91 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1056'ya ulaştığını, ölü sayısının 1 artarak 22'ye çıktığını aktardı.

Cumhurbaşkanı İgor Dodon, ekonomideki son durumu görüşmek üzere Yüksek Güvenlik Konseyini topladı.

Kovid-19 nedeniyle ülke ekonomisinin kötüleştiğine dikkati çeken Dodon, "Ekonomi yavaşladı. Bu sadece Moldova'da değil. Ekonominin yavaşlaması bütçenin gelirlerini etkiliyor." dedi.

Dodon, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3 düşebileceği uyarısında bulunarak, Türkiye ve Çin'den insani yardım alacaklarını söyledi.

"KAZAKİSTAN, ORTA ASYA ÜLKELERİNE İNSANİ YARDIMA HAZIR"

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 3 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 50 oldu.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde yeni vaka sayısının azaldığını, diğer bölgelerde arttığını söyledi.

Hükümetten yapılan açıklamada da Çin'den Kovid-19 ile mücadeleye destek amaçlı 13 uzmandan oluşan bir sağlık ekibinin geleceği belirtildi.

Diğer yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 6 bin tonun üzerinde gıda ürününün muhafaza edildiği lojistik merkezi ziyaretinde, Orta Asya ülkelerine insani yardım sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Ülkede, en son vaka sayısı 685, ölü sayısı 6 olarak açıklandı.

AZERBAYCAN'DA KOVİD-19 KAYNAKLI 8 ÖLÜM

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 76 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayı 717 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 8'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 44 oldu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kovid-19 hastalarının tedavisi için 6 modüler hastanenin inşa edilmesi kararı aldı.

ÖZBEKİSTAN'DA 32 YENİ VAKA

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 32 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 504'e ulaştığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Avazbek Hojimetov, şu an yurt dışında bulunan 23 Özbek vatandaşında Kovid-19'a rastlandığını aktardı.

Ülkede virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi iyileşti.

GÜRCİSTAN'DA 1 ÖLÜ DAHA

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 3'e yükseldiği, 46 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Ülkede vaka sayısı 195 olarak açıklanmıştı.