Avrasya ülkelerinde koronavirüs ile ilgili son gelişmeler

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 229 artarak 43 bin 207’ye, ölen sayısının 7 artışla 1130’a çıktığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 33’ünün sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, 498 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 31 bin 828 olduğu aktarıldı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül’e kadar uzatıldığı Moldova’da yaklaşık 27 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 12 artarak 2 bin 26’ya yükseldi.

BELARUS

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 187 artarak 74 bin 360’a, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artışla 756’ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 25 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 72 bin 609’a ulaştı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 995 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

ÖZBEKİSTAN'DA VAKA SAYISI 48 BİNE YAKLAŞTI

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 216 artarak 47 bin 836'ya, ölü sayısının 2 artarak 396'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 373 artarak 44 bin 375 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 65 kişi tedavi ediliyor.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 76 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 38 bin 403'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 104 artarak 35 bin 860'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 564 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 13 bin 108 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1979 kişinin tedavisi sürüyor.

TACİKİSTAN

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 39 artarak 9 bin 88'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 37 artarak 7 bin 853'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 72 ölümün gerçekleştiği ülkede 1163 kişinin tedavisi sürüyor.

KAZAKİSTAN

Kazakistan'da temmuz başında Kovid-19 vaka sayısının keskin artmasıyla uygulanmaya başlayan sıkı karantina tedbirleri kademeli olarak gevşetiliyor.

Kovid-19'la ilgili Kurumlar Arası Komisyonun kararına göre, daha önce sadece hafta içi çalışmasına izin verilen güzellik, kozmetik salonları, spor tesisleri, fitness merkezleri, sauna, yüzme havuzları ve dini mekanların hafta sonları da sıhhi kurallara uyulması şartıyla çalışmasına izin verildi.

Ülkede bugüne kadar 106 bin 855 Kovid-19 vakası tespit edilmiş bunun yüzde 99'u iyileşmiş, 1671 kişi hayatını kaybetmişti.