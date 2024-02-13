Austin yeniden yoğun bakımda

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YETKİ YARDIMCISINDA



Gün içinde üç farklı yazılı açıklama yayımlayan Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, Austin’in “acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesinden ötürü güvenlik ekibi tarafından Walter Reed Tıp Merkezi’ne” götürüldüğünü duyurdu. Hastaneye kaldırıldıktan iki saat sonra görevi ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks’e devrettiği duyuruldu. Günün son açıklamasında ise bakanın yoğun bakıma alındığı bildirildi.



DAHA ÖNCE KRİZ ÇIKMIŞTI



Austin’in Aralık ayındaki ameliyatının, kanser teşhisinin ve Ocak ayının başında yoğun bakıma kaldırılmasının Başkan Joe Biden’dan uzun bir süre saklanması sonrası Washington’da kriz yaşanmıştı. Sorumluluğu üstlenen ve hem kamuoyundan hem de Başkan Biden’dan özür dileyen Austin, bundan sonra daha şeffaf olacağını kaydetmişti.