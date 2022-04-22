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Atina’dan Paskalya tahriki

#Yunanistan#Midilli Adası#Paskalya
Atina’dan Paskalya tahriki

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Paskalya bayramı ziyaretleri çerçevesinde, 1923 tarihli Lozan Antlaşması gereğince asker ve silahtan arındırılmış olması gereken Midilli adasında askeri karakol teftiş etti.

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Daha sonra askeri helikopterle Türk sahillerine yaklaşık 5-6 km mesafede bulunan Koyun (İnuses) ve Paşa (Panagia) adalarına geçti. Burada da askeri karakolları denetleyen Bakan Yardımcısı, dürbünle Türk sahillerini izledi.

‘HAKKIMIZI KORUYORUZ’

Koyun Adası’ndaki konuşmasında Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, “Silahlı kuvvetlerimizle, egemenlik haklarımızı gerektiğinde korumak için hazırlanıyoruz” dedi.

Bu arada Yunan medyasında Hardalias’ın bindiği askeri helikoptere, Koyun Adası bölgesinde uçtuğu sırada Türk makamlarınca telsizden “Türk hava sahasında uçtuğu” uyarısı yapıldığı ileri sürüldü. Paşa Adası, Yunan resmi kayıtlarında, Sakız Adası’na bağlı Koyun adalarından biri olarak görülüyor. Yüzölçümü 2.5 kilometrekare olan Paşa Adası’nda 2011 sayımına göre kimse yaşamıyor.

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#Yunanistan#Midilli Adası#Paskalya

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