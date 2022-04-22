Atina’dan Paskalya tahriki

Haberin Devamı

Daha sonra askeri helikopterle Türk sahillerine yaklaşık 5-6 km mesafede bulunan Koyun (İnuses) ve Paşa (Panagia) adalarına geçti. Burada da askeri karakolları denetleyen Bakan Yardımcısı, dürbünle Türk sahillerini izledi.

‘HAKKIMIZI KORUYORUZ’

Koyun Adası’ndaki konuşmasında Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, “Silahlı kuvvetlerimizle, egemenlik haklarımızı gerektiğinde korumak için hazırlanıyoruz” dedi.

Bu arada Yunan medyasında Hardalias’ın bindiği askeri helikoptere, Koyun Adası bölgesinde uçtuğu sırada Türk makamlarınca telsizden “Türk hava sahasında uçtuğu” uyarısı yapıldığı ileri sürüldü. Paşa Adası, Yunan resmi kayıtlarında, Sakız Adası’na bağlı Koyun adalarından biri olarak görülüyor. Yüzölçümü 2.5 kilometrekare olan Paşa Adası’nda 2011 sayımına göre kimse yaşamıyor.